— Это только на первый взгляд кажется, что водитель целыми днями сидит и крутит баранку, — улыбается Валерий Александрович. — А ведь наша работа очень напряженная, требует повышенного внимания, знания правил дорожного движения, быстрой реакции и сообразительности. В дороге может случиться все, что угодно, поэтому иногда приходится думать не только за себя, но и за других участников дорожного движения. Бывает, не пропускают, неправильно перестраиваются, подрезают — глаз да глаз нужен, чтобы избежать опасных ситуаций. При этом не забывать, что ты в ответе за жизнь волжан, которых должен довезти с комфортом и строго по графику.

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Вот уже более 38 лет, В.Филиппов колесит по городским улицам. В последнее время — на маршрутах №7 и №8.На линию выезжает в шесть утра. Перед отправкой в рейс осматривает свое транспортное средство, проверяет его техническое состояние, чтобы в ответственный момент не попасть впросак и не подвести своих пассажиров.