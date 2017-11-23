У нас под носом работают чёрные лесорубы, а никому и дела нет!» — голос на том конце телефонной трубки кипел от возмущения. «Вокруг скоро будет голая степь!

Я не один десяток лет проработал в энергетике. Прекрасно знаю все требования. В данном случае ЛЭП на участке, который проходит мимо малого Яльчика по направлению к базам отдыха, всегда расчищали на пять метров с каждой из сторон от линии проводов. В настоящее время просеку расширяют ещё плюс на пять метров по обеим сторонам. Думаю, кому-то пришла идея, под предлогом увеличения охранной зоны, хорошенько «почистить» участок. «Срубить», так сказать, по-легкому. Там же вековые сосны стояли, а теперь одни пеньки…

» — не унимался звонивший.С трудом удалось утихомирить собеседника, чтобы услышать главное — в районе озера Яльчик, вдоль линии электропередач, ведётся массовая рубка леса. Но, может быть, это обычная расчистка просеки, необходимая для нормальной работы воздушных линий и никакого криминала нет?Однако, мужчина, представившийся Михаилом Ивановичем, был непреклонен: «Выяснилось, что не только бывшему энергетику ситуация внушила тревогу.

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