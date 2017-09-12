СОЗИДАТЕЛЬ

Хоккейную «Ариаду», основанную в 1996-м году Виктором Васильевым, признавали самым успешным профессиональным клубом республики в игровых видах спорта. В первенстве России (первая лига) «Ариада» играла с 2001 года. С 2006-го входила в Высшую хоккейную лигу







Накануне дня похорон, я поехал на гражданскую панихиду в Ледовый дворец — воплощение его крылатой мечты. Васильев был фанатичным хоккейным болельщиком! И так хотел, чтобы любимый вид спорта стал доступен всем мальчишкам Волжска…



Теперь он прощался со всеми нами здесь же, в дорогом его сердцу «Ледовом»…От холодного воздуха и тишины рождались мысли: вот так рано или поздно каждый из нас уйдёт в вечность, но что оставим мы в людской памяти? Васильев сумел примером своей жизни показать — человеку по силам многое! Для него патриотизм не был абстрактным понятием, а выражал, прежде всего, кровную привязанность к своей малой родине, ответственность за судьбу города, людей, которые живут в нём...



Проститься с Васильевым пришло очень много людей. Тысячи волжан были связаны с судьбой «Ариады», значит, и с ним лично. Не было среди них ни одного, кто в тот миг не осознавал всю глубину потери. Венки, цветы… На россыпь красных гвоздик я тоже положил белые розы, похожие на те, что растут в моём саду и когда-то были подарены из сада Виктора Григорьевича. Меня согревает мысль, что придёт весна, и белая роза расцветёт вновь — словно свеча напомнит о великом, замечательном человеке. Гражданине. Патриоте…»



Труднее всего смириться с болью утраты, конечно, самым близким. «Кем для меня был мой папа? В двух словах не скажешь… Он был наставником и на работе, и в жизни. Всё связано с ним, всё — благодаря папе. Для каждого из нас свой отец самый лучший. Но могу сказать, что лучше, чем он — не встречала людей. Для меня, для всех нас это огромная, невосполнимая потеря! Я думаю о нем каждый день…» «За этот год я не раз перебирал в памяти всё, что знал об этом добром, простом и, в то же время, великом человеке, — делится воспоминаниями Почётный гражданин Волжска Юрий Петрович Волков, — От нас ушёл человек, за плечами которого была целая эпоха в жизни России, республики, города. В судьбе Виктора Григорьевича случались и взлёты, и падения, успех и скорбь… Но он всегда находил силы идти вперёд, подниматься на новую высоту…Накануне дня похорон, я поехал на гражданскую панихиду в Ледовый дворец — воплощение его крылатой мечты. Васильев был фанатичным хоккейным болельщиком! И так хотел, чтобы любимый вид спорта стал доступен всем мальчишкам Волжска…Теперь он прощался со всеми нами здесь же, в дорогом его сердцу «Ледовом»…От холодного воздуха и тишины рождались мысли: вот так рано или поздно каждый из нас уйдёт в вечность, но что оставим мы в людской памяти? Васильев сумел примером своей жизни показать — человеку по силам многое! Для него патриотизм не был абстрактным понятием, а выражал, прежде всего, кровную привязанность к своей малой родине, ответственность за судьбу города, людей, которые живут в нём...Проститься с Васильевым пришло очень много людей. Тысячи волжан были связаны с судьбой «Ариады», значит, и с ним лично. Не было среди них ни одного, кто в тот миг не осознавал всю глубину потери. Венки, цветы… На россыпь красных гвоздик я тоже положил белые розы, похожие на те, что растут в моём саду и когда-то были подарены из сада Виктора Григорьевича. Меня согревает мысль, что придёт весна, и белая роза расцветёт вновь — словно свеча напомнит о великом, замечательном человеке. Гражданине. Патриоте…»Труднее всего смириться с болью утраты, конечно, самым близким. «Кем для меня был мой папа? В двух словах не скажешь… Он был наставником и на работе, и в жизни. Всё связано с ним, всё — благодаря папе. Для каждого из нас свой отец самый лучший. Но могу сказать, что лучше, чем он — не встречала людей. Для меня, для всех нас это огромная, невосполнимая потеря! Я думаю о нем каждый день…»

Рассказывают, будучи школьником, мечтал стать заместителем министра промышленности и возводить заводы в стране. Потом был красный диплом института, распределение в Волжск. Здесь осуществилась мечта детства: предприятие «Ариада», построенное им с нуля, стало одним из самых успешных производств в России и прославило на весь мир маленький город на Волге.Но в памяти земляков Виктор Григорьевич остался не только известным предпринимателем и грамотным производственником. Его имя повсюду! Спроси любого волжанина, он ответит: лучшее, что украшает город, создано Васильевым — сквер с композицией «Ангел добра и мира», гостиничный комплекс «Ариада», огромный Ледовый дворец, равных которому по оснащенности, качеству льда в стране не так и много. А, кроме того, дороги, дома, школы, храмы, строительство которых не обошлось без его весомой поддержки и помощи.Не в обиду лицам, стоящим у руля в те годы, когда «Ариада» развивалась ошеломляющими темпами, и Виктор Григорьевич был в силе, добром здравии, — не «номенклатуру» называли волжане «отцами города», а именно его. Удивляясь иногда, конечно, — зачем, помимо производства, ему нужны такие большие заботы?Этот вопрос возникал исключительно в сравнении размаха бескорыстных дел, личности Васильева с «власть имеющими» или другими, более рациональными представителями бизнеса. Уж очень он от них отличался…Вспоминаю эпизод, рассказанный директором ЛК «Ариада» Светланой Ташевцевой. Случился он в трудную пору — Виктор Григорьевич тяжело заболел, на предприятии в это же время начались сложности, и речь шла о том, что придётся отказаться от «Ледового». Тогда директор обратилась за поддержкой к одному из влиятельных бизнесменов республики. Но, выслушав просьбу, тот ответил: «Как бизнесмену мне этот проект неинтересен!». Хотя речь шла не столько о здании как таковом, а о судьбе детского хоккея и фигурного катания в Волжске.А для Васильева именно развитие детского спорта стояло во главе. Виктор Григорьевич смотрел на десятки лет вперёд и говорил: город ждёт светлое завтра, если сегодняшние мальчишки выберут не улицу —спорт. Радуясь успехам взрослой хоккейной команды, отмечал: призы и награды — здорово, но ещё лучше тот пример, который подают молодёжи крепкие парни в форме с надписью «Ариада».…В последние месяцы болезни коллеги, друзья, близкие берегли его от плохих новостей. Только когда все перипетии со спортивным комплексом остались позади и здесь разместился татарстанский хоккейный клуб (в уважении к создателю сохранивший имя «Ариада-НХ») — сообщили Виктору Григорьевичу. Может быть, радостное известие о том, что удалось сохранить «Ледовый» — одну из самых светлых страниц в его судьбе, ещё на мгновение помогло продлить уходящую жизнь…Думаем, он был бы доволен, что новое руководство ЗАО «Ариада», генеральный директор Алия Камиловна Азизова, решили — «Ледовому» и дальше быть. И это самое лучшее для сохранения памяти о его созидателе…Дочери Татьяне нелегко дались эти слова. Слишком мало времени прошло… Да, и сколько должно пройти, чтобы начало забываться тепло отцовской руки, надёжность плеча? Оставшись без его мудрого попечения, теперь предстоит рассматривать каждое слово, каждый поступок под призмой главного вопроса: одобрил бы он сделанное, поддержал бы — сказанное. К тому же, планка жизненных ценностей, поднятая им, действительно, очень высока…У каждого, кто знал Виктора Васильева, остались свои воспоминания. Но все отмечают — он был яркой и неординарной личностью. Остро реагировал на всё происходящее вокруг. Жил с душой нараспашку, с открытым сердцем…



Всё величие славных дел

Не отнять уже никому…

И хранится добрая память

У людей, благодарных ему!