Депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора Республики Марий Эл. Им стал 52-летний Сергей Беляков.

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Сегодня Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в работе тридцать второй сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, на которой депутаты рассмотрели кандидатуру нового прокурора региона.Кандидата на должность руководителя республиканской прокуратуры представил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. По его словам, Сергей Беляков зарекомендовал себя «высококвалифицированным, требовательным, профессионально грамотным и инициативным руководителем, обладает большим опытом и организаторскими способностями, проявляет оперативность в решении практических вопросов в области прокурорского надзора, умело нацеливает подчиненных на устранение нарушений закона, добиваясь конкретных результатов».

«По своим профессиональным, деловым и личным качествам Сергей Беляков способен организовать деятельность прокуратуры Республики Марий Эл в соответствии с предъявляемыми требованиями», – сообщил замгенпрокурора России Сергей Зайцев, добавив, что за примерное исполнение служебного долга Сергей Беляков неоднократно поощрялся, имеет почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре России».

«В случае согласования моей кандидатуры на должность прокурора Республики Марий Эл и назначением на эту должность Указом Президента Российской Федерации готов к совместной, плодотворной работе с органами исполнительной и законодательной власти республики, правоохранительным блоком, а также другими надзорными органами», - сказал в ответном слове Сергей Беляков.

Депутаты марийского парламента единогласно одобрили и поддержали кандидатуру Сергея Белякова для назначения на должность прокурора Республики Марий Эл. Соответствующее постановление направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.