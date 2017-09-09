|
|
Сумма
|
Волжская городская
|
Звениговская районная
|
Йошкар-Олинская городская № 1
|
Волжская районная
|
Горномарийская районная
|
Йошкар-Олинская городская № 2
|
1
|
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
|
542450
|
44569
|
34216
|
101400
|
17914
|
20034
|
103727
|
2
|
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
|
488882
|
43300
|
34670
|
78726
|
18000
|
19400
|
79096
|
3
|
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования
|
208800
|
16612
|
12859
|
34607
|
8383
|
6377
|
33809
|
6
|
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
|
27840
|
787
|
2370
|
650
|
868
|
3139
|
468
|
7
|
Число погашенных избирательных бюллетеней
|
252242
|
25901
|
19441
|
43469
|
8749
|
9884
|
44819
|
8
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
|
27839
|
787
|
2370
|
650
|
868
|
3139
|
467
|
9
|
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
|
208761
|
16611
|
12859
|
34590
|
8380
|
6377
|
33795
|
10
|
Число недействительных избирательных бюллетеней
|
3372
|
244
|
233
|
664
|
270
|
97
|
575
|
11
|
Число действительных избирательных бюллетеней
|
233228
|
17154
|
14996
|
34576
|
8978
|
9419
|
33687
|
12
|
Число утраченных избирательных бюллетеней
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Глущенко Наталия Владимировна
|
8232
3.48%
|
540
3.10%
|
653
4.29%
|
1797
5.10%
|
273
2.95%
|
320
3.36%
|
1578
4.61%
|
15
|
Евстифеев Александр Александрович
|
208855
88.27%
|
15459
88.86%
|
13341
87.60%
|
29152
82.72%
|
8074
87.31%
|
8634
90.73%
|
28907
84.37%
|
16
|
Злобина Валентина Тимофеевна
|
4159
1.76%
|
393
2.26%
|
282
1.85%
|
935
2.65%
|
159
1.72%
|
142
1.49%
|
699
2.04%
|
17
|
Федоров Альберт Иванович
|
11982
5.06%
|
762
4.38%
|
720
4.73%
|
2692
7.64%
|
472
5.10%
|
323
3.39%
|
2503
7.31%