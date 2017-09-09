Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования

208800

16612

12859

34607

8383

6377