В.Путин:

А.Евстифеев:

В.Путин:

А.Евстифеев:

В.Путин:

А.Евстифеев:

Александр Александрович, хотел бы поговорить с Вами об одном из субъектов Российской Федерации – Республике Марий Эл.Вы, будучи заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы.Леонид Игоревич [Маркелов] уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?Владимир Владимирович, спасибо. Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность. Я хорошо понимаю слово «ответственность», потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт – и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках.Александр Александрович, в рамках Вашей бывшей работы в качестве зама полпреда Вы же (занимаясь, в том числе и Марий Эл) сравнивали республику с другими субъектами Российской Федерации в Поволжье. Как Вы оцениваете потенциал региона?Потенциал достаточно высокий. Другое дело, что он не в полной мере реализован, но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве.К сожалению, не удалось пока некоторые направления развить. Скажем, на сегодняшний день есть потери по пахотным землям. Не совсем хорошо налажено с образованием молодежи. Пока еще недостаточно и социально-экономическое развитие в смысле невысокой заработной платы, но есть и достоинства: многое сделано, много еще предстоит сделать.Хочу пожелать Вам удачи.Спасибо большое.