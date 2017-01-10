В.Путин: Александр Александрович, хотел бы поговорить с Вами об одном из субъектов Российской Федерации – Республике Марий Эл.
Вы, будучи заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы.
Леонид Игоревич [Маркелов] уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?
А.Евстифеев: Владимир Владимирович, спасибо. Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность. Я хорошо понимаю слово «ответственность», потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело. Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт – и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках.
В.Путин: Александр Александрович, в рамках Вашей бывшей работы в качестве зама полпреда Вы же (занимаясь, в том числе и Марий Эл) сравнивали республику с другими субъектами Российской Федерации в Поволжье. Как Вы оцениваете потенциал региона?
А.Евстифеев: Потенциал достаточно высокий. Другое дело, что он не в полной мере реализован, но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве.
К сожалению, не удалось пока некоторые направления развить. Скажем, на сегодняшний день есть потери по пахотным землям. Не совсем хорошо налажено с образованием молодежи. Пока еще недостаточно и социально-экономическое развитие в смысле невысокой заработной платы, но есть и достоинства: многое сделано, много еще предстоит сделать.
В.Путин: Хочу пожелать Вам удачи.
А.Евстифеев: Спасибо большое.
Полный текст Указа:
В связи с заявлением Главы Республики Марий Эл Маркелова Л.И. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
1. Принять отставку Главы Республики Марий Эл Маркелова Л.И. по собственному желанию.
2. Назначить Евстифеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Марий Эл.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬГлава Марий Эл вручил государственные наградыСегодня Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов вручил ордена, медали и звания за заслуги перед регионом и за успехи, достигнутые в различных отраслях трудовой деятельности. Всего было награждено 18 человек. Среди собравшихся – государственные служащие, руководители предприятий, журналисты, главы администраций муниципальных образований. Все они ежедневно совершают свой подвиг, каждый день оставаясь верными своему делу, упорно и самоотверженно трудясь на благо родного Марийского Края.30/03/2017