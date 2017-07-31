В рамках плановых рабочих поездок по республике Глава региона Александр Евстифеев сегодня побывал на Марийском нефтеперерабатывающем заводе.Руководитель Марий Эл ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению и расширению производственных площадей.В настоящее время предприятием реализуется программа интенсивного развития производства, предусматривающая строительство и ввод в эксплуатацию новых технологических установок по первичной переработке нефти, глубокой переработке мазута, гидроочистке дизельного топлива, производству водорода, серы и высокооктанового бензина.Генеральный директор завода Андрей Сербский, проводя презентацию инвестиционного проекта, отметил, что реализация программы позволит увеличить мощности первичной переработки нефти до 8 млн. тонн в год, а также обеспечить глубину ее переработки до 96 процентов. Кроме того, завод перейдет на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5.Планируется, что на первом этапе Марийский НПЗ будет перерабатывать мазут с рынка в высококачественный дизель, а на втором - поднимет первичную мощность и начнет выпуск бензинов.

«Предприятие развивается, это высокотехнологичное производство. Но мы хорошо понимаем, что та технология, которая была разработана и которая применяется уже без малого два десятка лет, нуждается в дальнейшем перестраивании. Ровно об этом думает руководство, и мы это приветствуем. Я сделал предложение директору и инженерной части коллектива принять участие в инвестиционном совещании, которое мы планируем провести на базе правительства республики в августе. Это предложение воспринято, потому что здесь вопрос технологических возможностей и инвестиционных вложений — это вопрос в высшей степени актуальный», - отметил руководитель Марий Эл Александр Евстифеев.

Важной является и социальная оставляющая. Если инвестиционный проект будет реализован успешно, на предприятии планируют создать дополнительно около 1000 новых рабочих мест.

«Коллектив доволен тем обстоятельством, что руководство создает необходимые условия, я бы даже сказал, довольно привилегированные условия — здесь высокая заработная плата, здесь очень приличный социальный пакет, здесь нет проблем текучки кадров. В общем, предприятие живет и работает. И если все другие предприятия республики в своей каждодневной деятельности будут добиваться таких результатов, как Марийский НПЗ, то мы будем за них рады», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Марийский нефтеперерабатывающий завод является флагманом промышленности республики и одним из крупнейших ее налогоплательщиков. Здесь производится 18 процентов общего объема промышленной продукции региона. Увеличение объемов выпуска продукции и налогооблагаемой базы предприятия позволит существенно пополнить республиканский бюджет. Это значит, что власти региона смогут решать больше задач социального развития территорий – строить социальное жилье, детские сады, дороги, спортивные объекты, заниматься благоустройством.