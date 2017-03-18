12/04/2017

Александр Евстифеев дал общую оценку финансовой ситуации в Марий Эл, назвав ее предбанкротной

Ранее сообщалось , что 12 апреля временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев провел заседание правительства, на котором были приняты неотложные меры по стабилизации экономики и финансов республики.



В заседании приняли участие члены правительства, председатель Государственного собрания, Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл, главы администраций муниципальных образований, руководители финансовых и экономических служб.



Врио Главы республики дал общую оценку финансовой ситуации в регионе, назвав ее предбанкротной.

, что 12 апреля временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев провел заседание правительства, на котором были приняты неотложные меры по стабилизации экономики и финансов республики.В заседании приняли участие члены правительства, председатель Государственного собрания, Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл, главы администраций муниципальных образований, руководители финансовых и экономических служб.Врио Главы республики дал общую оценку финансовой ситуации в регионе, назвав ее предбанкротной. «По состоянию на 1 января государственный долг республики достиг 13 миллиардов 513 миллионов рублей. Это колоссальная сумма. Сегодня День технического прогресса и День космонавтики, но применительно к теме нашей встречи, космическими у нас являются только долги. Объем долга увеличивается. Только за прошлый год он вырос на 382 миллиона рублей», - сказал Александр Евстифеев.

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