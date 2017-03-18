Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев провел заседание правительства, на котором были приняты неотложные меры по стабилизации экономики и финансов республики.В заседании приняли участие члены правительства, председатель Государственного собрания, Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл, главы администраций муниципальных образований, руководители финансовых и экономических служб.В своем вступительном слове Александр Евстифеев отметил актуальность внесенного на рассмотрение правительства вопроса, подчеркнув главную задачу предстоящего разговора – не поддаваться эмоциям, а вести профессиональный предметный разговор.Врио Главы республики дал общую оценку финансовой ситуации в регионе, назвав ее предбанкротной.

«По состоянию на 1 января государственный долг республики достиг 13 миллиардов 513 миллионов рублей. Это колоссальная сумма. Сегодня День технического прогресса и День космонавтики, но применительно к теме нашей встречи, космическими у нас являются только долги. Объем долга увеличивается. Только за прошлый год он вырос на 382 миллиона рублей», - сказал Александр Евстифеев.

Оценивая внутреннюю составляющую госдолга, врио главы региона отметил, что на выплату заработной платы отдельным категориям граждан в бюджетной сфере требуется 776 млн.рублей; социальных выплат населению – 223 млн.рублей; выполнение обязательств по погашению кредитов, привлеченных подрядными организациями –267 млн.рублей; исполнение судебных актов – 394 млн.рублей.

«Такое количество исполнительных производств объясняется из рук вон плохой работой ведомств. Более 500 исполнительных производств. Проиграли дела не потому, что придрался Арбитражный суд, а потому что они были бесспорными с точки зрения нарушения обязательств со стороны правительства», - сказал Александр Евстифеев.

Общая сумма кредиторской задолженности в республике на сегодня составляет 6 млрд. 711 млн.рублей.

«То, что есть – это конкретика. Здесь нет эмоций, а есть предметный разговор и его синонимом не должно быть слово безысходность. Синонимом разговора должны быть конкретные предложения, настрой на работу и поиск решения», - сказал Александр Евстифеев, завершая вступительное слово.

С докладами на заседании правительства выступили министр экономического развития и торговли Фарид Ханафеев, и врио министра финансов Алексей Торощин.Обращаясь к ним, временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл попросил докладчиков в своих выступлениях объяснить причины снижения доходной базы бюджетов, роста расходных обязательств, долговой нагрузки, появления других негативных процессов, ослабивших экономику республики.На заседании принято постановление Правительства Республики Марий Эл «О принятии неотложных мер по стабилизации экономики и финансов Республики Марий Эл», в котором органам государственной власти даны поручения, которые призваны обеспечить стабилизацию ситуации в экономике и увеличение доходов республиканского бюджета.

«Мы должны работать, а не прятать головы в песок. Моя позиция требовательна, потому что нам нужен результат», - сказал, завершая заседание, Александр Евстифеев.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл призвал участников заседания максимально отойти от идеологических предпочтений и теоретических взглядов, а руководствоваться прагматическими подходами при выработке решений и принятии дальнейших мер по развитию региональной экономики.С принятым постановлением можно познакомиться на сайте Правительства Республики Марий Эл.