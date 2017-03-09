Более 2 тысяч жителей Республики Марий Эл приняли участие в акции «ГИБДД – за открытый диалог», проводимой в конце февраля – начале марта Управлением ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.Третий год подряд сотрудники Госавтоинспекции проводят ее в формате встреч с коллективами организаций и предприятий республики, выступают в социальных организациях и даже на сельских сходах. Главное - охватить беседами как можно большее количество тех, кто, может быть, не всегда слушает радио и смотрит телевизор, но тем не менее должен ориентироваться в вопросах дорожной безопасности и знать изменения в области законодательства, касающиеся безопасности дорожного движения. Кроме того, проводимая акция - хорошая возможность напрямую задать свои вопросы руководству и сотрудникам Госавтоинспекции республики и получить помощь или консультацию в решении существующей проблемы.В городах и районах республики в таких мероприятиях приняли участие в общей сложности больше 2 тысяч человек. Причем, сотрудники ГИБДД постарались охватить беседами самые разные социальные слои населения.Так, в Медведевском районе начальник отделения ГИБДД МО МВД России «Медведевский» Федор Роженцев и его сотрудники встретились с военнослужащими войсковой части, а также водителями школьных автобусов районного отдела образования, а также сотрудниками транспортного цеха Медведевского РАЙПО.В г. Волжске в центре социального обслуживания населения такая встреча прошла с пенсионерами.В г. Козьмодемьянске автоинспекторы побывали на одном из крупных предприятий - ООО «Потенциал».Сотрудниками Госавтоинспекции Сернурского района акцент был сделан на учебных организациях, осуществляющих подготовку водителей. Кроме того, сотрудники ГИБДД встретились со старостами и депутатами Дубниковского сельского поселения.В Советском районе участниками акции «ГИБДД – за открытый диалог» стали жители села Ронга, где о предпринимаемых мерах по снижению аварийности на территории района им рассказали не только сотрудники ГИБДД, но и глава Ронгинского сельского поселения. Также здесь автоинспекторы провели встречу с сотрудниками Советского филиала «Марий Эл Дорстрой».На каждой из этих встреч были подняты актуальные вопросы, связанные с поведением водителей и пешеходов на дороге. По прежнему основными причинами ДТП, в которых получают травмы и гибнут люди, становятся игнорирование элементарных правил дорожной безопасности и притупление инстинкта самосохранения. Так, особое внимание жителей сельской местности сотрудники ГИБДД обращали на необходимость ношения на одежде, сумках, рюкзаках световозвращающих элементов. Ежедневно автоинспекторы останавливают на дорогах вне населенных пунктов пешеходов-невидимок, которые, оставаясь едва заметными для водителей, идут вдоль проезжей части. Снизить риск наездов на пешеходов, конечно при условии соблюдения ими ПДД, помогают световозвращающие элементы, о принципах действия которых сотрудники ГИБДД рассказали участникам таких встреч.

Особое внимание было уделено и вопросам выбора правильной манеры управления водителями транспортными средствами. На конкретных примерах из практики сотрудники ГИБДД рассказывали, к каким трагичным последствиям приводит самонадеянность автомобилистов: выбор небезопасной скорости движения, неправильной дистанции между транспортными средствами, игнорирование требований дорожных знаков, нарушение правил обгона и маневрирования.

Еще одной актуальной темой во время проведения таких встреч стала возможность получения 30%-ой скидки на оплату пошлин за госуслуги ГИБДД в случае, если она произведена посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.



Говоря о ДТП, сотрудники ГИБДД разъясняли водителям возможность их оформления без участия сотрудников ДПС. Конечно, в случае, если в таком происшествии нет пострадавших. На сегодняшний день таким образом оформляется порядка 30% таких автостолкновений. В случае такого ДТП его участникам необходимо предварительно зафиксировать положение автомобилей и предметов, имеющих отношение к ДТП и позвонить в ГИБДД или отдел полиции для того, чтобы получить дальнейшие инструкции. Сотрудники ГИБДД либо приедут на место аварии, либо предложат проехать в подразделение ГИБДД для оформления всех необходимых документов. Такой способ оформления ДТП позволяет существенно сэкономить время его участников и быстро освободить проезжую часть, в случае, если движению других транспортных средств создается препятствие.Зарегистрироваться на портале удобнее всего в многофункциональных центрах, которые есть во всех районах республики. После этого можно пользоваться всеми преимуществами, которые дает портал: подать заявку на получение госуслуги ГИБДД, выбрать удобную дату и время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД и оплатить пошлину со скидкой. Так, например, если при личном обращении в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и подаче заявления на замену водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия пошлина составляет 2 тысячи рублей, то при подаче аналогичного заявления через Госуслуги и оплате госпошлины через портал - 1400 рублей. Таким образом, использование портала Госуслуг не только быстро, удобно, но и экономно.