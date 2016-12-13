Напомним , что в 2013 году на сайте "ВП" эта тема уже поднималась в статье "Сделайте подарок волжской школе дзюдо!" , но вопрос, к большому сожалению, до сих пор не решен. , что, но вопрос, к большому сожалению, до сих пор не решен.

Активисты марийского регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили состояние спортивных объектов в городе Волжске. Общественники отреагировали на жалобы горожан, которых беспокоит состояние зала дзюдо Детско-юношеской спортивной школы и помещений Волжского городского спорткомплекса. В ходе проверки эксперты ОНФ выявили ряд антисанитарных нарушений, на которые обратят внимание городских властей и Министерства спорта республики.Первым в списке проверяющих был городской зал дзюдо, в котором во внеурочное время занимаются различными видами борьбы более 160 детей. Визуальный осмотр показал, что все помещения спортобъекта находятся в крайне запущенном состоянии. По словам тренерского штаба, в здании с 1999 года ни разу не проводился капитальный ремонт кровли и фасада, вследствие чего протекает крыша, а в раздевалках и душевых на стенах имеются большие трещины, образования грибковой плесени и мха.Также в ходе проверки эксперты ОНФ зафиксировали, что в зале борьбы отсутствует вентиляционная система, на потолке существует деформация плит. Представители спортивного объекта признались, что согласно подготовленной смете на ремонт кровли требуется около 1,5 млн. рублей, однако, неоднократные обращения к властям оборачиваются лишь ответом на отсутствие в бюджете денег.

«Волжская школа дзюдо славится своими воспитанниками, победителями всероссийских и международных соревнований, но детям приходится заниматься в ужасных условиях. Подготовка спортивного резерва требует финансовых вложений, одного тренерского энтузиазма недостаточно. Мы обязательно обратимся в адрес городских и республиканских властей с требованием пересмотреть политику финансирования спортобъектов в городе Волжске», - отметил сопредседатель регионального отделения ОНФ Руслан Гизатуллин.

В том, что во втором по величине городе республики существуют проблемы с ремонтом спортивных объектов активисты ОНФ убедились, посетив и Волжский городской спорткомплекс. Здание, построенное в 1970 году, тоже требует серьезных финансовых вложений. Руководитель городского отдела физической культуры, спорта и по делам молодежи Евгений Мещеряков признался, что косметический и текущий ремонт некоторых помещений осуществлялся только за счет предоставления коммерческих услуг.Например, таких как аренда игровых, тренажерного залов, проката коньков и теннисных столов. Со слов чиновника для должного функционирования двухэтажного здания в год необходимы более 10 млн. рублей. На 2017 год лимиты бюджетных средств составляют 2,5 млн. рублей, из них - 2,2 млн. руб. заложено на выплаты заработной платы сотрудникам и 300 тыс. на ремонт котельной, также существуют долги по коммунальным услугам в размере 430 тыс. рублей. Между тем, в зале по боксу требуется замена пола, в помещении, где дети занимаются греко-римской борьбой, давно не было косметического ремонта, замены тренажёров, а в футбольном зале не все окна застеклены.Активисты Народного фронта пришли к выводу, что вопрос финансирования спортивных объектов, в которых занимаются дети, должен быть на особом контроле у органов исполнительной власти. Региональный мониторинг районных и сельских спортивных залов будет продолжаться дальше. По результатам волжской проверки общественники направят обращения в адрес администрации города Волжска и Министерства спорта республики.