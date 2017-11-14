28/11/2017

Обновился вид Аллеи Победы в Волжске





Согласно разработанному дизайн-проекту, в рамках федеральной программы "Формирование городской среды" отремонтирован обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отреставрирована лестница, мрамором выложен подход к Вечному огню, заменены лавочки и урны, заасфальтирована часть территории.



О других изменениях читайте в ближайших выпусках газеты "Волжская правда".







Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты "Волжская правда". Аллея Победы в Волжске стала выглядеть иначе.Согласно разработанному дизайн-проекту, в рамках федеральной программы "Формирование городской среды" отремонтирован обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отреставрирована лестница, мрамором выложен подход к Вечному огню, заменены лавочки и урны, заасфальтирована часть территории.

Нравится

+7 Не нравится

0 Нравится

+7 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ОБЩЕСТВО Новые фонари осветили улицу Палантая в Волжске Почти полгода жители улицы Палантая ждали, когда появится уличное освещение после замены старых опор. И вот буквально на днях в редакцию пришла радостная новость от благодарных жителей, что новые фонари осветили улицы! Но дорожный знак, который запрещал проезд по Палантая, так и не появился. Будет ли он установлен или движение разрешено? 24/11/2017

ОБЩЕСТВО Новый вход в волжский парк культуры Сегодня к нам в группу "Я в курсе. Волжск" WhatsApp на номер 8-905-182-83-60 пришло фото. Очевидцы успели запечатлеть работы по ремонту входной группы в парке культуры и отдыха. Рабочие уже начали разбирать верхнюю часть ворот. В скором времени волжане будут наслаждаться новым видом входа в парк. 14/11/2017

ОБЩЕСТВО Стояние на улице Ленина или как город встретил новый режим работы светофоров? С начала ноября два центральных светофора города заработали иначе. К двум привычным фазам добавилась третья – пешеходная. И почти сразу же улица Ленина превратилась в одну большую сплошную пробку. 14/11/2017