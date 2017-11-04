(орфография сохранена)

15 ноября в группе ВКопубликовано сообщение о несанкционированной свалке в районе микрорайона "Машиностроитель". Причем свалка находится недалеко от водозабора.Теперь три огромные кучи мусора украшают лес вблизи нашего города.Очевидец пишет

- Я думаю все знают дорогу за водозабором на Машиностроителе. Так уж сложилось, что часто там гуляем. И вот сегодня перед нами открылась вот такая картина! Три огромные кучи всякого мусора, вываленные с промежутком в метров 50. Причем такой мусор, который никогда в жизни не будет разлагаться, а значит останется там на веки вечные. Там и рекламные баннеры, и всякий мусор от вырезки вывесок, какие то сломанные вывески. Думаю многие ИП узнают в этом мусоре свои заказы.

Хочется обратиться к руководителю данной рекламной компании. Дорогой руководитель, если уж ты загрузил весь этот хлам в машину, то довести до свалки тебе жадность не позволила ? 500 рублей за переработку стало жалко. А тут бесплатно загадил природу и ладно.