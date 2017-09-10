Второй год при школе №12 города Волжска обучаются пятеро детей-инвалидов с расстройством аутистического спектра (РАС). Каких трудов стоило родителям создать ресурсный класс, в котором вчерашние домочадцы занимаются по системе ABA? История успеха – у каждого своя.

Но анализ подтверждает, что невозможное – возможно. В этом убедились и столичные регионы, которые едут в провинцию за опытом.

Не как ВСЕ

Уроки в необычном классе начинаются ровно в восемь и длятся до одиннадцати часов. В расписании основные предметы – это развитие речи, математические представления, глобальное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство. Но на первом месте – социализация. Ведь именно нахождение в обществе помогает аутистам раскрыться – они нуждаются в обычной среде. Только необходим определенный подход – правильно составленная программа, которая выдаст нужный результат.По такой схеме и строится образовательный процесс для детей с РАС в нашем городе, основанный на методе прикладного анализа поведения (ABA-терапии) при наличии обученных специалистов-наставников, которые знают, как подобрать «ключ» к таким учащимся, чтобы они стали восприимчивы к знаниям.В первую очередь, для этого нужно скорректировать поведение. И только потом – обучать. Без усиленной работы элементарные вещи навсегда останутся для аутистов загадкой. А «кокон» будет защитой от внешнего мира.У каждого «особенного» учащегося планка обучения своя. Но родителей радует даже самый маленький успех подопечных. А больше всего то, что они перестали бояться людей.