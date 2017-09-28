Мы, друзья-однокурсники, с рюкзаками за спиной отправлялись на этот берег самой ранней электричкой. Пекли на углях картошку и пели под гитару у ночного костра. Собираясь в обратный путь, с грустью говорили: «До свидания, Яльчик! Я ещё вернусь…». Это было недавно. Это было давно…Почему же ныне стало «не комильфо» признаваться в привязанности к чудесным уголкам своей малой Родины? Почему «берег турецкий» или иной другой иностранный стал нам ближе и желанней? Понять-то можно: там комфортно, удобно, чисто. А у нас? Многие про любимый нами Яльчик теперь говорят: всё очень изменилось в худшую сторону. Называем озеро «жемчужиной парка «Марий Чодра» просто по привычке.Отправляясь в рейд с инспекторами Национального парка, представителями правопорядка, мы хотели убедиться: так ли это на самом деле? А, кроме того, найти ответ на вопрос о возможности исправить ситуацию.Испортить отдых? Это мы можем!Теперь мало кто добирается до озера тропой пешего туриста. Гораздо быстрее и приятнее ехать в автомобиле. Однако, на подходах к Яльчику отдыхающим предлагается на выбор: а) стать нарушителем режима Национального парка и поставить машину у берега или б) оставить транспортное средство далеко у дороги. Третьего не дано!Многие выбирают первый вариант во избежание опасности распрощаться с имуществом, оставленным в салоне, или вовсе остаться без колёс, т.к. народ на побережье собирается разный: кто-то отдыхает, а отдельные личности следят за тем, что «плохо лежит».Десятки «железных коней» приткнулись, словно на водопое, к береговой черте — эту картину можно наблюдать в тёплое время года в любой погожий день. Колёса заутюжили траву и песок до состояния асфальта. Бензиновые выхлопы «съели» живительный кислород. Водителям невдомёк, что они сами «выкопали яму»: хотели отдохнуть на свежем воздухе, но испортили его и себе, и окружающим. Раздосадованные, они произносят: «Яльчик стал не тем, что раньше». И, осудив предыдущих «постояльцев», оставивших за собой мусор… — в те же кусты бросают свои пакеты и бутылки. А на инспекторов, указывающих на нарушения, смотрят, словно на врагов.«Составить протокол — дело нехитрое. Сначала бы порядок навели», — такую речь произносили практически все привлечённые к ответственности в ходе рейда. А ещё обязательно добавляли что-нибудь из: «мы не знали, что это Национальный парк», «а разве сюда нельзя?», «где это написано?!», «давно пора стоянку сделать» и прочее.От себя могу сказать следующее: не снимая вины с тех, кто откровенно наглеет и ведёт себя, как единоличный хозяин «лесов, полей и рек», всё же часть претензий посетителей парка обоснованы.

Парковка: в режиме виртуальной реальности

— За сезон мы составляем порядка семидесяти протоколов о нарушении режима Национального парка. Но одними запретами и ужесточением контроля ситуацию не решить. Это не наш метод! Нужно что-то предоставлять в качестве альтернативы. Посмотрите, насколько летом бывают забиты транспортом подъездные пути к Яльчику. Дорога заужена, машины бесхозные. Как выход, строительство недалеко от озера охраняемой парковочной площадки на двести автомашин. Этот вопрос согласовывали в министерстве в течение трёх лет. И вот разрешение получено. К работам уже приступили…

Несколько лет назад, а именно в декабре 2014-го, выехав в район Яльчика, мы наблюдали, как на участке площадью в два гектара, метрах в 550-600 от берега, падали под пилами лесорубов высоченные красивые сосны. Выяснилось, что здесь ведутся работы по расчистке места под парковку. Директор НП Василий Мирончук тогда сообщил:Лес погрузили и увезли. А стоянки как не было, так и до сих пор нет… Образовавшаяся пустошь зарастает берёзками и рябинками. Машины — у берега или вдоль дороги. Ничего не изменилось…

Привлечь туристов и навести порядок

Нынешняя хозяйка Яльчинского лесничества — Надежда Лохонина, исполняющая обязанности государственного инспектора (нечастый случай, когда на подобную должность назначается женщина), про запреты и ужесточения говорит теми же словами, что и руководитель: ими ситуацию не исправить! Знает это и по собственному опыту — она семнадцать лет заведует туристическим городком «Кугу-ер». Замечает, что постоянное общение со здешними отдыхающими, большая воспитательная работа приносят свои плоды — люди становятся более ответственными по отношению к природе, окружающему пространству. Согласна, что стоянка у озера, как и оборудованные места для отдыха, могли бы способствовать тому, что нарушений станет меньше. Однако, финансы…кризис…Не лезем, конечно, «в кошелёк» Национального парка, но вопрос готов сорваться с языка: разве требует миллионных вливаний оборудование кострищ, столиков, скамеек, ящиков для сбора мусора? Всё перечисленное, ранее установленное, за долгие годы эксплуатации уже порядочно обветшало. Надеемся, что Надежда Ильинична, сумевшая организовать отдых на «Кугу-ере» таким образом, что скромная по антуражу база, несмотря на довольно приличные цены (по информации из группы ВКонтакте: аренда сруба за сутки 1500 рублей, домик двухэтажный — 2500), много лет не теряет своей привлекательности у туристов, — найдёт выход и из этой ситуации.

Нужные слова

Материал опубликован в номере газеты "Волжская правда" от 6 сентября.



«Где это написано?», — когда фразу произнёс пятый по счёту нарушитель режима парка вначале на побережье Яльчика, а потом и на озере Глухое, — мы и сами начали оглядываться вокруг в поисках плакатов, баннеров, извещающих о том, что путник находится на территории НП «Марий Чодра». О том, что Глухое вообще закрыто для всякого рода посещений, а на Яльчике запрет на движение авто-мотосредств. Штраф за нарушение — восемь тысяч рублей.Многое можно было бы отразить на информационных щитах: и историю парка (к сожалению, некоторые до сих пор не знают ни его границ, ни достопримечательностей), и координаты сайта (там сведений разного рода очень много), и, конечно, внятное обоснование запретов и разрешений. Однако, ничего этого нет!Стоит ли в таком случае удивляться, что в лесу, у берегов закрытого для туристов Глухого, невероятное количество проторенных троп, дорожек и прилично наезженных дорог, указывающих на неиссякаемый поток гуляющих-отдыхающих. Да и самих их удалось застигнуть на «месте преступления».Колоритные пенсионерки-туристы из Казани с палатками, пилой, топором и… котом, судя по запасу воды и провианта, планировали провести не один день, отдыхая в местах своей юности — так они поведали оперативной группе. Бизнесмен из Казани, имеющий дом в Алексеевском, смело утюжил на квадроцикле полянки с «краснокнижным» астрагалом. Все они на справедливые претензии сотрудников парка отвечали: не слышали, не знаем о запретах.Будем надеяться, что газету-то прочтут, на сайте «ВП» посмотрят полный видеоотчёт «озёрного обхода» со своим участием в качестве главных героев. Возможно, это охладит желание нарушать режим парка впредь и для других будет уроком. К тому же инспекторы обещали, что рейды будут проводиться регулярно. А замечания, высказанные уже в их адрес, они передадут руководству.Хочется верить, что всеми туристами, посещающими «Марий Чодра», будет строго соблюдаться установленный законом разумный баланс между «добро пожаловать» и «вход воспрещён». Иначе, из состояния «стало хуже» и «уже не так», — нам никогда не выйти…