18/09/2017

В Марий Эл почти все объекты ЖКХ готовы к осенне-зимнему периоду





В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие исполняющий обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Димитрий Будницкий, заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Андрей Костянов, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ПФО Андрей Юмшанов, главные федеральные инспекторы регионов Приволжья, представители МЧС России и Ростехнадзора, а также руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы жилищно-коммунального хозяйства.



По данным региональных органов исполнительной власти, по состоянию на 1 сентября текущего года во всех регионах округа подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на завершающем этапе.



Олег Машковцев отметил, что к работе в зимних условиях уже подготовлено 95% жилищного фонда, 93% котельных и центральных тепловых пунктов, 94% тепловых, водопроводных и 95% электрических сетей. На предприятиях и организациях сферы теплоснабжения фактически заготовлено угля на уровне 88% от запланированного объема, жидкого топлива – 119% и другого твердого топлива – 55%.



Заместитель полпреда Олег Машковцев определил ряд проблемных вопросов, которые могут повлиять на бесперебойное функционирование жилищно-коммунального хозяйства в отопительный сезон. В ряде регионов округа отмечаются низкие темпы готовности жилфонда, котельных, центральных тепловых пунктов, электрических и водопроводных сетей, запасов твердого и жидкого топлива. В ходе совещания также отмечена необходимость принятия дополнительных мер по усилению надзора в сфере расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

15 сентября 2017 года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел окружное совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие исполняющий обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Димитрий Будницкий, заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Андрей Костянов, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ПФО Андрей Юмшанов, главные федеральные инспекторы регионов Приволжья, представители МЧС России и Ростехнадзора, а также руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы жилищно-коммунального хозяйства.По данным региональных органов исполнительной власти, по состоянию на 1 сентября текущего года во всех регионах округа подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на завершающем этапе.Олег Машковцев отметил, что к работе в зимних условиях уже подготовлено 95% жилищного фонда, 93% котельных и центральных тепловых пунктов, 94% тепловых, водопроводных и 95% электрических сетей. На предприятиях и организациях сферы теплоснабжения фактически заготовлено угля на уровне 88% от запланированного объема, жидкого топлива – 119% и другого твердого топлива – 55%.Заместитель полпреда Олег Машковцев определил ряд проблемных вопросов, которые могут повлиять на бесперебойное функционирование жилищно-коммунального хозяйства в отопительный сезон. В ряде регионов округа отмечаются низкие темпы готовности жилфонда, котельных, центральных тепловых пунктов, электрических и водопроводных сетей, запасов твердого и жидкого топлива. В ходе совещания также отмечена необходимость принятия дополнительных мер по усилению надзора в сфере расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы. «По состоянию на 1 сентября в целом по Приволжскому федеральному округу задолженность увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% и составляет 40 млрд. рублей. Другим проблемным вопросом является высокий уровень физического износа коммунальной инфраструктуры, который в среднем составляет около 60%», – подчеркнул Олег Машковцев.

В ходе совещания было отмечено, что в 2016 году в Республике Марий Эл был отмечен крайне низкий уровень подготовки объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода. По результатам проверок Марийским территориальным отделом Приволжского Ростехнадзора было выявлено 874 нарушения, на 47 котельных не был обеспечен запас основного и резервного топлива. В результате из 17 муниципальных образований, паспорта готовности получили только 6.



О ситуации на сегодняшний день рассказал временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Михаил Леонтьев. В своем докладе он отметил, что к предстоящему отопительному периоду на 99% подготовлены многоквартирные дома, тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, 94% котельных и 100% газопроводов. Заготовлено более 20 тысяч тонн каменного угля, что составляет 55% от потребности на весь отопительный период, а также почти 10 тысяч тонн резервного топлива – мазута.



По итогам состоявшегося обсуждения руководителям органов исполнительной власти во взаимодействии с органами местного самоуправления рекомендовано более активно принимать меры по привлечению в ЖКХ частных инвестиций для модернизации изношенного оборудования и инфраструктуры, в том числе путем передачи данных объектов в концессию. Кроме этого, по мнению участников совещания, следует обеспечить выполнение графиков окончания необходимых ремонтно-профилактических работ по подготовке объектов ЖКХ, нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций, а также надлежащее состояние и функционирование резервного топливного хозяйства. В ходе совещания было отмечено, что в 2016 году в Республике Марий Эл был отмечен крайне низкий уровень подготовки объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода. По результатам проверок Марийским территориальным отделом Приволжского Ростехнадзора было выявлено 874 нарушения, на 47 котельных не был обеспечен запас основного и резервного топлива. В результате из 17 муниципальных образований, паспорта готовности получили только 6.О ситуации на сегодняшний день рассказал временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Михаил Леонтьев. В своем докладе он отметил, что к предстоящему отопительному периоду на 99% подготовлены многоквартирные дома, тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, 94% котельных и 100% газопроводов. Заготовлено более 20 тысяч тонн каменного угля, что составляет 55% от потребности на весь отопительный период, а также почти 10 тысяч тонн резервного топлива – мазута.По итогам состоявшегося обсуждения руководителям органов исполнительной власти во взаимодействии с органами местного самоуправления рекомендовано более активно принимать меры по привлечению в ЖКХ частных инвестиций для модернизации изношенного оборудования и инфраструктуры, в том числе путем передачи данных объектов в концессию. Кроме этого, по мнению участников совещания, следует обеспечить выполнение графиков окончания необходимых ремонтно-профилактических работ по подготовке объектов ЖКХ, нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций, а также надлежащее состояние и функционирование резервного топливного хозяйства.

Аппарат ГФИ по Марий Эл Нравится

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