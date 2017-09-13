Выборы в Марий Эл признаны состоявшимися. Сегодня Центральная избирательная комиссия республики подвела официальные итоги досрочных выборов Главы Республики Марий Эл, прошедших 10 сентября.

Руководитель и члены ЦИКа подписали постановление о результатах выборов и занесли их в сводную таблицу. Председатель регионального Центризбиркома Ирина Татаринова сообщила, что выборы признаны состоявшимися и действительными. После вступления документов в законную силу и инаугурации должность Главы Республики Марий Эл займет Александр Евстифеев. По результатам досрочных выборов он набрал наибольшее количество голосов избирателей. В Единый день голосования его поддержали 208 855 жителей, что составило 88,27 процентов от общего числа пришедших на выборы.В рамках тридцать первого заседания Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Александр Евстифеев поблагодарил коллег по избирательному процессу за корректное ведение выборной кампании, за уважительное отношение, прежде всего, к избирателям, к законодательству Российской Федерации и Республики Марий Эл.

«Мы видим, что нет жалоб в технологическим смысле этого слова, нет жалоб по конкретному поводу и нет нерассмотренных жалоб. Для меня, как для юриста очень важно, и я обращаю ваше внимание, что ни в одной избирательной комиссии республики, в том числе и в Центральной избирательной комиссии, мы не наблюдаем особого мнения. Есть единодушие в оценке того, как шел избирательный процесс, и как не было допущено нарушений норм законодательства и федерального, и регионального, и не было нарушений в адрес ни одного избирателя», - отметил Александр Евстифеев.

В свою очередь, остальные кандидаты на должность Главы Республики Марий Эл также выразили слова благодарности своим избирателям и поздравили Александра Евстифеева с победой на досрочных выборах.Второе место в выборной кампании занял Альберт Федоров, набравший 5,06 процентов голосов, третьей стала Наталия Глущенко с результатом 3,48 процентов, на четвертом месте – Валентина Злобина, за которую проголосовало 1,76 процент избирателей. Все трое кандидатов признали результаты состоявшихся выборов.Всего в списки избирателей на момент окончания голосования были включены 542 тыс. 450 человек, из них в выборах приняли участие 236 тыс. 600 избирателей. Таким образом, явка избирателей на выборы Главы Республики Марий Эл составила 43,62 процента.