Руководитель и члены ЦИКа подписали постановление о результатах выборов и занесли их в сводную таблицу. Председатель регионального Центризбиркома Ирина Татаринова сообщила, что выборы признаны состоявшимися и действительными. После вступления документов в законную силу и инаугурации должность Главы Республики Марий Эл займет Александр Евстифеев. По результатам досрочных выборов он набрал наибольшее количество голосов избирателей. В Единый день голосования его поддержали 208 855 жителей, что составило 88,27 процентов от общего числа пришедших на выборы.
В рамках тридцать первого заседания Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Александр Евстифеев поблагодарил коллег по избирательному процессу за корректное ведение выборной кампании, за уважительное отношение, прежде всего, к избирателям, к законодательству Российской Федерации и Республики Марий Эл.
«Мы видим, что нет жалоб в технологическим смысле этого слова, нет жалоб по конкретному поводу и нет нерассмотренных жалоб. Для меня, как для юриста очень важно, и я обращаю ваше внимание, что ни в одной избирательной комиссии республики, в том числе и в Центральной избирательной комиссии, мы не наблюдаем особого мнения. Есть единодушие в оценке того, как шел избирательный процесс, и как не было допущено нарушений норм законодательства и федерального, и регионального, и не было нарушений в адрес ни одного избирателя», - отметил Александр Евстифеев.
В свою очередь, остальные кандидаты на должность Главы Республики Марий Эл также выразили слова благодарности своим избирателям и поздравили Александра Евстифеева с победой на досрочных выборах.
Второе место в выборной кампании занял Альберт Федоров, набравший 5,06 процентов голосов, третьей стала Наталия Глущенко с результатом 3,48 процентов, на четвертом месте – Валентина Злобина, за которую проголосовало 1,76 процент избирателей. Все трое кандидатов признали результаты состоявшихся выборов.
Всего в списки избирателей на момент окончания голосования были включены 542 тыс. 450 человек, из них в выборах приняли участие 236 тыс. 600 избирателей. Таким образом, явка избирателей на выборы Главы Республики Марий Эл составила 43,62 процента.