Благоустроенные квадратные метры Виктор Тойшев, как и его соседи по бараку, построенному еще в 1936 году, ждал много лет.Печное отопление, отсутствие воды и газа – когда-то условия в квартире, предоставленной тогда еще молодому педагогу в бывшем общежитии, не казались тяжелыми. Сейчас Виктору Николаевичу шестьдесят восемь, дому и того больше: со временем жилье стало разрушаться, и жить в нем становилось все сложнее.

«Учителем в школе я проработал 36 лет. Все это время ждал, что получу квартиру. Зимой приходилось топить по два раза: утром и вечером. Потолки высокие, тепло уходит вверх, снизу продувает, стены пропускают холод. Газ в баллонах покупали. В прошлом году нам сказали, что попали в программу по переселению. Сердце по-другому «заекало», и чувствовалось все это сильно. Всегда в жизни так бывает, все чувствуется. Я очень благодарен, что получил квартиру», - сдерживая эмоции, признался ветеран педагогического труда.

В многоквартирный современной постройки энергоэффективный жилой дом общей площадью 543 кв. м в пос. Сернур будут переселены 27 человек. Это 10 семей из 5 аварийных домов.Ключи от новых квартир переселенцам вручил руководитель республики Александр Евстифеев. Вместе с новоселами Глава региона осмотрел жилье.Поквартирное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, индивидуальные приборы учета, что позволят снизить расходы на коммунальные услуги, - всё жильё новосёлы получили с ремонтом «под ключ» и «чистовой отделкой».

«Дом, который мы осмотрели, построен по толковому проекту. Технически вооруженный дом, иногда его называют «умным», потому что здесь система вентиляции, локального отопления, подачи воды, водоотведение – все сделано разумно, технически современно, что дает возможность не только жить в комфортных условиях, но и разумно распоряжаться денежными средствами по оплате всех услуг ЖКХ», - отметил руководитель республики Александр Евстифеев.

Программа по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, в Марий Эл практически завершена. До начала осени осталось расселить чуть более 100 человек – это жители г. Волжска и Сернурского района.

«Фактически мы констатируем выполнение республиканской программы, в основе которой исполнение майского Указа Президента России. Это была пятилетняя программа, она практически реализована в полном объеме», - сказал Александр Евстифеев, общаясь с местными жителями.

На выполнение программы только в этом году потрачено более миллиарда рублей, из них 827 миллионов - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Всего за время действия республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы общий объем финансирования за счет всех источников составил более 3,5 млрд. рублей. В рамках Программы региональным властям предстояло ликвидировать 101,6 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (442 аварийных дома), переселить 7108 человек, построить и приобрести 2679 квартир.Теперь жители Марий Эл планируют попасть ещё в одну государственную программу по улучшению жилищных условий, которая, как ожидается, начнёт действовать в 2018 году. Только на территории Сернурского района уже имеется 17 аварийных многоквартирных жилых домов, которые признаны таковыми после 1 января 2012 года.Руководитель республики Александр Евстифеев при этом обратил внимание главы муниципального района на недопущение использовать точечную застройку многоквартирными домами, «вкрапляясь» в частный сектор, и призвал создавать в районном центре новый микрорайон и соответствующую к нему инфраструктуру.