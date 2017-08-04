Задание на летнюю редакционную практику предписывало посетить нам — студенткам факультета журналистики, интересные места города и района. Решили не искать сюжеты «под боком», не идти по пути наименьшего сопротивления, а отправиться в самый удалённый уголок Волжского района, в Новые Карамассы.

«Вот за теми деревьями уже территория Татарстана», — указав на ближайший лесной массив, объявил провожатый — один из местных жителей. Он же, назвавшийся Сергеем, провёл для нас небольшую экскурсию.

Первым пунктом посещения стал магазин. Торговая точка в деревне объединяет в себе сразу несколько функций — здесь можно приобрести различные продовольственные и хозяйственные товары, а ещё, как в своеобразном клубе по интересам, встретиться со знакомыми, пообщаться: обсудить погоду, виды на урожай, узнать последние новости.Продавец Татьяна Микакова рассказала, что покупателей каждый день бывает достаточно много. Зимой в основном только свои, деревенские. А летом, в пору отпусков и каникул, посещаемость возрастает в разы. Ведь отдых в Карамассах выбирают и горожане-волжане, и жители значительно более удалённых мест.Например, сотрудник московского метрополитена Николай Акпарсов, встреченный нами на деревенской улице, каждый год приезжает сюда, предпочитая встречу с малой Родиной горячему зною южных стран:

— Хорошо здесь. Тихо, спокойно. Особенно это чувствуется после суеты мегаполиса. Когда с семьёй планируем отпуск — Карамассы в приоритете! Дети особенно рады. С утра до вечера на улице! Хотя, первые дни немного грустно им было — не «ловит» тут интернет и нет возможности, как дома, просиживать целые дни за компьютером. Но ведь это замечательно! Сюда надо посылать людей лечиться от интернет-зависимости! — пошутил столичный гость.

Материал опубликован в номере газеты "Волжская правда" от 2 августа.

Да, как мы поняли из бесед с местными жителями, проблем в Новых Карамассах хватает и помимо бесперебойной работы мобильной связи. Например, нет школы и детского сада. Правда, благодаря помощи руководства СХП «Москва», выход нашли. В соседний Чодраял, где есть данные образовательные и воспитательные учреждения, каждое утро отправляется школьный автобус. Там же расположен новый фельдшерско-акушерский пункт. Получается, что условия жизни пусть и не городские, но достаточно к ним приближенные.А вот чего в городе нет, так чистейшего воздуха, яркости красок лета, вкусной воды, душистой земляники на лесной опушке — всё это в Новых Карамассах мы нашли в изобилии. Если представится возможность, хотелось бы вновь посетить замечательный уголок и ещё раз встретиться с замечательными, приветливыми людьми, с которыми довелось познакомиться здесь. Рады, что теперь это удалённое место на карте района стало для нас более известным.