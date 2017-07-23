Глава республики Александр Евстифеев принял участие в открытии автостанции в посёлке Новый Торъял. Он высоко оценил опыт государственно-частного партнёрства, благодаря которому в Марий Эл появился первый работающий автовокзал, возведенный в соответствии со всеми требованиями Минтранса России и рассчитанный на пассажиропоток в 250 человек.

- Открытие новой автостанции – большое событие не только для района, но и всей республики. Вы первооткрыватели, потому что в Марий Эл сегодня не работает ни один автовокзал. А Новый Торъял – первое муниципальное образование, которое решило этот вопрос с помощью механизма государственно-частного партнёрства, - отметил Александр Евстифеев. – Человек, который взял на себя миссию построить автовокзал в районном центре – настоящий патриот республики. Я уверен, что предприниматель Василий Лазарев вложил сюда и свой опыт, и средства, и душу. Давайте пожелаем ему успешной работы, а всем жителям района – комфортных поездок, - обратился руководитель региона к новоторъяльцам.

Как пояснил глава района Василий Блинов, в ближайшее время, кроме основного рейса по маршруту Йошкар-Ола – Новый Торъял – Кузнецы, будут запущены дополнительные рейсы: Кузнецы – Масканур – Немда, Обалыш – Пектубаево – Маркелово и другие деревни. Это не только повлияет на выстраивание конкурентной среды для перевозчиков, но и, в первую очередь, добавит удобства пассажирам.Руководитель республики Александр Евстифеев вместе с жителями и предпринимателем Василием Лазаревым осмотрели оба этажа здания автостанции, включая комнату отдыха водителей и медицинский кабинет, высоко оценив условия и качество выполненных работ в помещениях.

- Это хороший пример для предпринимателей, ведущих бизнес в Республике Марий Эл. Пример инициативы и социальной ответственности. Опыт Нового Торъяла можно будет тиражировать и для решения других проблем при восстановлении социальной инфраструктуры в республике, - подытожил руководитель региона Александр Евстифеев.