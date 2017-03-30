10/05/2017

Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы Марий Эл приняли Присягу







Принятие Присяги – это почетная и ответственная обязанность, которая возлагается государством на сотрудника уголовно-исполнительной системы по защите Отечества и его конституционного строя.





В праздничный день пять молодых сотрудников Управления исполнения наказаний из различных подразделений ведомства в торжественной обстановке приняли Присягу. Со столь знаменательным событием в жизни их поздравили руководители ведомства, родные и, конечно, коллеги по службе.

Впервые такое мероприятие состоялось непосредственно в День Победы, в конференц-зале республиканского Управления исполнения наказаний.Принятие Присяги – это почетная и ответственная обязанность, которая возлагается государством на сотрудника уголовно-исполнительной системы по защите Отечества и его конституционного строя.В праздничный день пять молодых сотрудников Управления исполнения наказаний из различных подразделений ведомства в торжественной обстановке приняли Присягу. Со столь знаменательным событием в жизни их поздравили руководители ведомства, родные и, конечно, коллеги по службе. – В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл, – предваряя церемонию, сказал Сергей Евтушенко, начальник республиканского Управления исполнения наказаний. – Каждый сотрудник, принимая Присягу, берёт на себя высокие обязательства. Выполняя свой служебный долг, вы страницу за страницей будете писать биографию своей судьбы и своей жизни.

С напутственным словом перед молодыми сотрудниками выступил председатель республиканского Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Рудольф Семенович Григорьев, который пожелал им даже в малом не отступать от требований Присяги и беречь авторитет сотрудника силового ведомства.





По словам участников торжества, этот праздничный день стал для них одним из самых значимых и запоминающихся в только еще начинающейся службе.



С напутственным словом перед молодыми сотрудниками выступил председатель республиканского Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Рудольф Семенович Григорьев, который пожелал им даже в малом не отступать от требований Присяги и беречь авторитет сотрудника силового ведомства.По словам участников торжества, этот праздничный день стал для них одним из самых значимых и запоминающихся в только еще начинающейся службе.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл Нравится

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