Впервые такое мероприятие состоялось непосредственно в День Победы, в конференц-зале республиканского Управления исполнения наказаний.
Принятие Присяги – это почетная и ответственная обязанность, которая возлагается государством на сотрудника уголовно-исполнительной системы по защите Отечества и его конституционного строя.
В праздничный день пять молодых сотрудников Управления исполнения наказаний из различных подразделений ведомства в торжественной обстановке приняли Присягу. Со столь знаменательным событием в жизни их поздравили руководители ведомства, родные и, конечно, коллеги по службе.
– В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл, – предваряя церемонию, сказал Сергей Евтушенко, начальник республиканского Управления исполнения наказаний. – Каждый сотрудник, принимая Присягу, берёт на себя высокие обязательства. Выполняя свой служебный долг, вы страницу за страницей будете писать биографию своей судьбы и своей жизни.
С напутственным словом перед молодыми сотрудниками выступил председатель республиканского Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Рудольф Семенович Григорьев, который пожелал им даже в малом не отступать от требований Присяги и беречь авторитет сотрудника силового ведомства.
По словам участников торжества, этот праздничный день стал для них одним из самых значимых и запоминающихся в только еще начинающейся службе.