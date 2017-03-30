Первый рабочий день после Первомая руководитель республики посвятил знакомству с хозяйствами, входящими в объединение народных предприятий «Звениговское», которые располагаются как на территории Республики Марий Эл, так и в соседнем Татарстане.У проходной СПК «Звениговский» Александра Евстифеева встретили все свободные от смены работники предприятия. Обращаясь к собравшимся, руководитель региона отметил:

«На вашем предприятии реализуется весь спектр производственных процессов – от выращивания скота и производства собственных кормов до реализации готовой продукции. В этом залог успеха объединения. У предприятия достойная экономика, здесь реализуется собственная социальная программа. Как результат, люди с уверенностью смотрят в завтрашний день. Все, что делается на многочисленных производственных участках «Звениговского», и здесь, в республике, и в соседнем Татарстане, завязано на единый результат».

Александр Евстифеев пожелал работникам агрохолдинга успехов и поздравил их с прошедшими и предстоящими праздниками.Затем Александр Евстифеев в сопровождении руководства объединения осмотрел производственные мощности мясокомбината «Звениговский», свинокомплекс и комплекс крупного рогатого скота.Сегодня выручка только двух предприятий агрохолдинга - СПК «Звениговский» и ООО «Мясокомбинат «Звениговский» в годовом исчислении составляет свыше 13 млрд.рублей. Здесь производится 47 тыс.тонн свинины, 45 тыс.тонн говядины почти 2,5 тыс.тонн конины. Весь этот объем мяса перерабатывается собственными силами. 80% готовой продукции реализуется в собственной торговой сети, состоящей из 500 магазинов, расположенных в Республике Марий Эл, Татарстане, Нижегородской и Кировской областях.Но сказать, что в агрохолдинге нет проблем, было бы неверно. Они и стали предметом обсуждения Александра Евстифеева с руководителями ОНП «Звениговское» Иваном Казанковым и Сергеем Казанковым.Сейчас руководство агрохолдинга много работает над снижением затрат, особенно в энергетике, совершенствованием работы торговых сетей, формированием новых логистических схем.Во многом нехватка пахотных площадей для выращивания собственных кормов подтолкнуло ОНП «Звениговское» в свое время взять «под свое крыло» два проблемных хозяйства в соседнем Татарстане - СХПК «Хузангаевское» и НП «Алексеевское». Сегодня это динамично развивающиеся сельхозпредприятия. Там Александр Евстифеев вместе с Иваном Казанковым побывали в первой половине дня.Временно исполняющий обязанности главы региона осмотрел комплекс КРС на 800 голов и перерабатывающие цеха в СХПК «Хузангаевское», а так же строящийся по модульным технологиям молочный комплекс НП «Алексеевское».В поездке по Татарстану руководителя региона сопровождали главы администраций Алькеевского и Алексеевского муниципальных районов.