Александр Евстифеев: «Молодежь должна понимать, что от плевел надо уметь отделять зерна».

Об этом руководитель региона Александр Евстифеев заявил на встрече с представителями Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны».

Предлагая Республике Марий Эл присоединиться к Социально-патриотическому Марафону «Сильные духом», врио Главы Республики Марий Эл отметил значимость данного мероприятия в деле военно-патриотического образования молодежи, сохранения и преумножения культурных, нравственных традиций, воспитания гражданско-патриотического сознания и формирования активной жизненной позиции жителей республики.

«Это очень хороший достойный проект. Я бы хотел, чтоб в этом году он прошел в пределах границ нашего региона. Участники Марафона, несмотря на травмы и увечья, полученные при исполнении воинского долга, всегда показывают чудеса физических способностей и выносливости, свою волю и пример для молодежи. Уверен, мы совместно проработаем и содержательную, и организационную часть, и это мероприятие пройдет в республике на высоком уровне», - сказал Александр Евстифеев.

Участниками Социально-­патриотического Марафона «Сильные духом» являются люди с ограниченными возможностями здоровья – инвалиды войны и военной травмы, в том числе инвалиды–колясочники. Впервые акция была организована в 2011 году, и за это время прошла по 52 регионам Российской Федерации. Проект включает в себя множество массовых мероприятий – марши по городам, церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, проведение состязательных программ в различных видах спорта, в которых принимают участие ветераны и инвалиды боевых действий, активисты молодежных организаций, учащиеся кадетских корпусов и другие желающие.

«Мы рады, что у руководства Республики Марий Эл такое отношение к ветеранам. Мы все понимаем, кто пойдет молодежь учить патриотизму. Не коммерсанты, а именно те, кто с честью выполнил свой воинский служебный долг, пострадал при защите интересов Родины, кто подтвердил не на словах, а на деле свой патриотизм. Мы очень благодарны вашему приглашению и приложим все усилия для проведения Марафона в Марий Эл. И для наших инвалидов-колясочников это будет своего рода всплеск, эмоциональный и душевный подъем. Уверен, неравнодушными останутся не только молодежь, но и все жители республики», - в свою очередь выразил слова благодарности руководителю Республики Марий Эл Александру Евстифееву председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, член Российского организационного комитета «Победа» Андрей Чепурной.

«Все пройдет правдиво. Мы не демонстрируем заорганизованность. Мы показываем правду. Молодежь должна понимать, что от плевел надо уметь отделять зерна», - добавил руководитель региона Александр Евстифеев.

Частью субботней встречи также стало предложение врио Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева организовать и провести на территории региона во время летних каникул экспозицию, посвященную событиям в Афганистане, на Кавказе и других горячих точках. Это позволит познакомить молодежь с многочисленными экспонатами музея истории войны в Афганистане, который находится в г.Рузе Московской области, где хранятся личные вещи воинов-афганцев. В рамках мероприятия будет организован показ документальных фильмов о людях, кто, исполняя приказ Родины, защищал интересы Отечества на территории России за рубежом.

«Мы договорились, что как минимум в трех городах – Йошкар-Оле, Волжске и Козьмодемьянске такие выставки будут представлены. Благодаря активной, убедительной и однозначной позиции Президента Российской Федерации военно-патриотическое воспитание в нашей стране поднято на должный уровень, и экспонаты музея – это ненадуманные вещи, не раскрашенные цветными карандашами полотна, это действительно то, что многим стоило здоровья, а кому-то жизни. Я видел эту экспозицию, и считаю, будет очень полезно, чтоб ваш музей продемонстрировал свои экспонаты у нас в республике», - отметил Александр Евстифеев.

В рамках разговора обсуждались организационные вопросы деятельности регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». В настоящее время оно располагается в г.Волжске.

«Думаю, совместными усилиями мы найдем решение проблемы, потому что ваше присутствие в воспитательной и общественно-политической жизни республики очень полезно, и мы не позволим себе исключить возможность вашего участия в этих сферах. Поэтому рассмотрим вопрос вашего присутствия, в том числе и в Йошкар-Оле», - обозначил врио Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

В завершении руководитель региона еще раз подчеркнул значимость того, что данная встреча состоялась в канун великого для каждого россиянина праздника - 9 Мая. Александр Евстифеев обратил внимание, что до празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне остается чуть больше двух недель, дата будет не круглая, но от этого не менее торжественная, и предстоящему празднику будет оказано достойное внимание.