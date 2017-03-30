22 апреля, несмотря на выходной день, Александр Евстифеев провел ряд рабочих встреч.Так, руководитель республики встретился с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Василием Лихачевым, прибывшим в Марий Эл с рабочим визитом.Стороны обсудили вопросы проведения предстоящих в сентябре избирательных кампаний по досрочным выборам Главы Республики Марий Эл и дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания в г.Козьмодемьянске и в Волжском районе.В ходе разговора руководитель региона Александр Евстифеев выразил уверенность в том, что выборы в регионе пройдут в условиях открытой, честной конкурентной борьбы и в атмосфере взаимного уважения.В свою очередь Василий Лихачев отметил, что в Марий Эл имеются хорошие предпосылки для создания многопартийной системы.

«Только надо сделать так, чтоб партии и политические движения – все ощущали свою ответственность за Республику Марий Эл как субъект Российской Федерации. В силу разного рода обстоятельств политическое поле здесь не очень гладкое, но можно его исправить, применив различные политические технологии, повысив общую и правовую культуру населения», - сказал Василий Лихачев.

Также член Центризбиркома России проинформировал руководителя республики Александра Евстифеева о цели поездки в Марий Эл. Так, в рамках рабочего визита Василий Лихачев принял участие во Всероссийском семинаре-тренинге, проводимом Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл по вопросам взаимодействия избирательных комиссий с наблюдателями и представителями средств массовой информации.Участниками мероприятия стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Пермского Края.