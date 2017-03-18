Сегодня, 20 апреля, руководитель региона Александр Евстифеев принял участие в работе двадцать пятой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва.
В работе парламента приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Наталия Дементьева, главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Александр Ситников, министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы Республики Марий Эл Геннадий Мякишев, Председатели Государственной Счетной палаты и Центральной избирательной комиссии Эльвира Варенова и Ирина Татаринова, прокурор Республики Марий Эл Сергей Рюмшин, представители правоохранительных органов, ряда министерств и ведомств.
К собравшимся обратился временно исполняющий обязанности Главы республики:
«Я посчитал для себя обязательным прийти к вам на сегодняшнюю сессию, но не только потому, что завтра День местного самоуправления, что очень важно. И раз я называю этот праздник, думаю, наши позиции здесь совпадают, а в слове самоуправление ключевым является слово «управление», но никак не «само».
Управление – это умение ответить на вызовы, которые нам формирует каждый прожитый день, на трудности, которые обусловлены, как социальными, так и экономическими задачами, которые по закону ложатся на плечи местного самоуправления», - начал свое выступление Александр Евстифеев.
Руководитель региона сравнил предстоящий праздник с днем рождения человека, подчеркнув при этом важность видения перспектив для успешного развития.
«Это как день рождения. Всегда в день рождения человек сверяет вчерашние свои события и прожитые дни, и ставит новые задачи. В рамках этого наше местное самоуправление, отмечая праздник вместе со страной, тоже должно оценить себя вчера, сегодня и видеть свои перспективы на завтра», - пояснил врио Главы Республики Марий Эл.
Александр Евстифеев обратил внимание депутатов на широкий спектр вопросов, включенных в повестку дня и затрагивающих разные сферы жизни.
Руководитель региона также обратился к народным избранникам с предложением пересмотреть план законодательной работы, составленный в начале года.
«Вопросы очень серьезные и важные. И я должен сказать, что очень правильно и дальновидно вами был сформирован план законодательной работы, но с учетом сегодняшнего социально-экономического положения, если вы сочтете необходимым, я просил бы, чтоб вы этот план, составленный в начале года, вы еще раз пересмотрели и, по возможности, внесли в него изменения», - обратился врио Главы Республики Марий Эл.
Александр Евстифеев подчеркнул важность принятия законов или правовых норм, не противоречащих федеральному законодательству и Конституции. После чего руководитель региона дал оценку работе народных избранников.
«Я посмотрел, насколько мне удалось за эти дни, с точки зрения интенсивности свою работу депутаты ведут по-разному. Одни работают суперактивно, предлагают много законодательных инициатив, проектов. Но есть те, кто ограничивает свою деятельность только своим присутствием. Это неправильно. Поэтому вы должны осуществлять и само-, и взаимоконтроль», - сказал Александр Евстифеев.
В завершении выступления руководитель Республики Марий Эл пожелал всем участникам сессии плодотворной успешной работы.
В рамках работы, депутаты внесли изменения в республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в законы, связанные с государственной гражданской и муниципальной службой, наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, регулированием деятельности добровольной пожарной охраны, сохранением объектов культурного наследия.
В соответствие с федеральным законодательством приведены законы о выборах депутатов Государственного Собрания, о Государственной счетной палате Республики Марий Эл, признан утратившим силу Закон «О порядке проведения конкурса по отбору банка на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты».
Кроме того, марийский парламент рассмотрел три представления к награждению наградами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.