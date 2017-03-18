Сегодня, 20 апреля, руководитель региона Александр Евстифеев принял участие в работе двадцать пятой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва.В работе парламента приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Наталия Дементьева, главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Александр Ситников, министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы Республики Марий Эл Геннадий Мякишев, Председатели Государственной Счетной палаты и Центральной избирательной комиссии Эльвира Варенова и Ирина Татаринова, прокурор Республики Марий Эл Сергей Рюмшин, представители правоохранительных органов, ряда министерств и ведомств.К собравшимся обратился временно исполняющий обязанности Главы республики:

«Я посчитал для себя обязательным прийти к вам на сегодняшнюю сессию, но не только потому, что завтра День местного самоуправления, что очень важно. И раз я называю этот праздник, думаю, наши позиции здесь совпадают, а в слове самоуправление ключевым является слово «управление», но никак не «само».

Управление – это умение ответить на вызовы, которые нам формирует каждый прожитый день, на трудности, которые обусловлены, как социальными, так и экономическими задачами, которые по закону ложатся на плечи местного самоуправления», - начал свое выступление Александр Евстифеев.Руководитель региона сравнил предстоящий праздник с днем рождения человека, подчеркнув при этом важность видения перспектив для успешного развития.

«Это как день рождения. Всегда в день рождения человек сверяет вчерашние свои события и прожитые дни, и ставит новые задачи. В рамках этого наше местное самоуправление, отмечая праздник вместе со страной, тоже должно оценить себя вчера, сегодня и видеть свои перспективы на завтра», - пояснил врио Главы Республики Марий Эл.

Александр Евстифеев обратил внимание депутатов на широкий спектр вопросов, включенных в повестку дня и затрагивающих разные сферы жизни.Руководитель региона также обратился к народным избранникам с предложением пересмотреть план законодательной работы, составленный в начале года.

«Вопросы очень серьезные и важные. И я должен сказать, что очень правильно и дальновидно вами был сформирован план законодательной работы, но с учетом сегодняшнего социально-экономического положения, если вы сочтете необходимым, я просил бы, чтоб вы этот план, составленный в начале года, вы еще раз пересмотрели и, по возможности, внесли в него изменения», - обратился врио Главы Республики Марий Эл.

Александр Евстифеев подчеркнул важность принятия законов или правовых норм, не противоречащих федеральному законодательству и Конституции. После чего руководитель региона дал оценку работе народных избранников.

«Я посмотрел, насколько мне удалось за эти дни, с точки зрения интенсивности свою работу депутаты ведут по-разному. Одни работают суперактивно, предлагают много законодательных инициатив, проектов. Но есть те, кто ограничивает свою деятельность только своим присутствием. Это неправильно. Поэтому вы должны осуществлять и само-, и взаимоконтроль», - сказал Александр Евстифеев.

В завершении выступления руководитель Республики Марий Эл пожелал всем участникам сессии плодотворной успешной работы.В рамках работы, депутаты внесли изменения в республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в законы, связанные с государственной гражданской и муниципальной службой, наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, регулированием деятельности добровольной пожарной охраны, сохранением объектов культурного наследия.В соответствие с федеральным законодательством приведены законы о выборах депутатов Государственного Собрания, о Государственной счетной палате Республики Марий Эл, признан утратившим силу Закон «О порядке проведения конкурса по отбору банка на право обеспечения предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты».Кроме того, марийский парламент рассмотрел три представления к награждению наградами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.