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Марийский государственный университет получил статус опорного университета

Врио Главы республики Александр Евстифеев поздравил Марийский государственный университет с получением статуса опорного ВУЗа России.В поздравлении, в частности, говорится:

«Поздравляю вас со значимым событием в жизни университета. Развитие фундаментальной науки, интеграция в международное образовательное и научное пространство, успешная работа кафедр и других подразделений университета, преподавателей, студентов, сотрудников и ветеранов учебного заведения позволили Марийскому государственному университету войти в число опорных ВУЗов России.



Университет никогда не отстает от жизни, а где-то даже опережает ее. Вы постоянно стремитесь быть лидерами в своей отрасли и готовите амбициозных выпускников, способных мыслить и решать самые сложные профессиональные задачи.



Констатируем, МарГУ - учебное заведение олицетворяющее образование, прогресс, место, где зарождаются новые идеи и открытия, реализуются проекты, имеющие большое значение для развития науки и культуры.



Из стен ВУЗа вышло немало талантливых руководителей и высококлассных специалистов, которые успешно трудятся на благо республики и страны. Этот список с каждым годом пополняется новыми именами.



Убежден, что коллектив Марийского государственного университета не остановится на достигнутом, будет и впредь укреплять свой высокий авторитет».

Александр Евстифеев пожелал преподавателям и студентам дальнейших успехов в развитии отечественного университетского образования и выразил уверенность, что коллектив Марийского государственного университета не остановится на достигнутом, будет и впредь укреплять свой высокий авторитет.