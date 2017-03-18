Споры, разгоревшиеся вокруг спорткомплекса Волжска, не отвечающего современным требованиям, не умолкают. И отыскать истину в пучине грязных слухов сложно. У каждого их участников "игры" своя правда. Ныне она напечатана многотысячным тиражом для детального ознакомления с сутью происходящего.Анализируя ход дела, сложилось мнение, что в спортивной среде города произошел "взрыв", за которым должны последовать какие-то изменения. Однако заглянуть в будущее и однозначно утвердить, что смена утвердившего порядка – это гарант эффективных преобразований, можно ли? Тут нужна предусмотрительность. Хотя то, что волна протеста порой вносит коррективы в закоренелые догмы, тоже не исключение. Помните распространенное мнение – в споре рождается истина?!

ЗА справедливость

Неудовлетворительные условия для занятий боксом, греко-римской борьбой, футболом видны в залах Дворца спорта невооруженным взглядом. Картина с облупившейся штукатуркой, окнами, "застекленными" целлофаном, износившимися досками на полу, неприглядными раздевалками и душевыми имеет право набить оскомину. Ведь всюду строятся физкультурно-оздоровительные комплексы!Почему Волжск остается вне поля зрения? Здесь вырастают достойные спортсмены российского уровня, мастера спорта международного класса, которые вынуждены заниматься во Дворце спорта 1970-го года постройки. Неужели волжские воспитанники не заслуживают пристального внимания чиновников во избежание несчастных случаев? Всем известно, что порождает несоответствующая нормам обстановка...

Бокс на замке

Что же мы видим? Вместо ожидаемых прогнозов в лучшую сторону в плане благоустройства данного объекта "туча" сгустилась сильнее. Обстановка объясняется закрытием зала бокса, в котором на протяжении десятилетий занимались ребята из разных районов города. А причина "опечатывания" двери – не ремонт помещения, а расторжение трудового договора с тренером-преподавателем Л.Р.Садыковым.В связи с этим привыкшие к дисциплинарному режиму мальчишки предоставлены сами себе, что, несомненно, вызывает обеспокоенность у родителей.

– Сожалею, что трудовой ритм сына нарушен, – делится Олег Щеглов. – Илья ходит на тренировки уже пять лет, и вдруг последовала пауза... Без увлечения детей затягивает в свои сети компьютерный мир. А спорт – это толчок к развитию. Если день расписан по минутам, некогда думать о потусторонних вещах. Силы направляешь на то, чтобы быть на пьедестале почета. И в учебе подтягиваешься. Тем более, когда команда сплоченная – ребята всегда созванивались друг с другом. Не хочется верить в худшее. Дети-то ни при чем...

И тогда, чтобы не дать боксу "погибнуть", к делу подключился бывший тренер-преподаватель Геннадий Михайлович Николаев.

– Я предложил директору спорткомплекса свою кандидатуру, – говорит он. – Готовность работать от Марийского регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России", как это было ранее. Но мне категорично ответили, что не будут "писать" со мной договор.

В чем же причина столь решительного отказа? На первый взгляд, он кажется неуместным. Как так – руководство Дворца спорта не заинтересовано в продолжение боксерской деятельности? Но, наверно, всему должны быть обоснования, а не однозначное "нет", не так ли?

Часовой диалог

Е.Б.Мещеряков Е.Б.Мещеряков

При встрече с руководителем отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи города Волжска Е.Б.Мещеряковым и исполняющей обязанности директора МУ "Волжский городской спорткомплекс» Л.В.Борискиной тема продолжилась...Евгений Борисович пояснил, что в настоящее время занятия по боксу не проводятся ввиду отсутствия юридического лица, готового заключить договор с Комитетом по управлению имуществом, поскольку Дворец спорта находится в казне.Из официальных источников известно, что отделение бокса при МРО ОГФСО "Юность России" перестало функционировать с 31 декабря 2014 года. Однако если Геннадий Михайлович Николаев принесет свежее письмо с уведомлением, что данная организация готова выступить как юр лицо, и при этом оплачивать коммунальные услуги с учетом безвозмездной аренды, то тренировки возобновятся.

– Я двумя руками "за", чтобы дети занимались во Дворце, – ведет диалог Мещеряков. – Мне тоже жаль, что зал бокса простаивает просто так. Здесь всегда проводились турниры известного боксера на призы Олега Наумова. Кроме того, помещение сейчас приходится содержать нам. А финансирования недостаточно.

– По потребностям спорткомплексу необходимо минимум пять миллионов рублей. В этом году выделено только два, которые расписаны на зарплату сотрудникам, больничные листы и ремонт котельной. Долг за коммунальные услуги уже составляет 650 тысяч рублей, – дополнила Борискина.

– Не соответствует правде статья в новостной прессе, что зал бокса отремонтировал депутат Государственной Думы Сергей Казанков. Это было сделано собственными силами сотрудников еще до приезда депутата в Волжск.



Да, капитальный ремонт не проводился во Дворце с 1999 года после передачи здания городу. В связи с этим мы неоднократно обращались в Правительство республики с просьбой оказать содействие в решении проблемных моментов, связанных с благоустройством спорткомплекса, но... имеем то, что имеем. Выручают спонсоры и внебюджетные средства, полученные от оплаты за аренду залов. Также подали документы на участие в федеральной конкурсной программе, прохождение которой обещает реконструкцию стадиона.



Согласен, что требуется замена части окон игрового зала. Не молчу об этой проблеме. Неприглядно выглядит зал по греко-римской борьбе, находящийся в ведении СДЮШОР Министерства спорта, которое, кстати, не платит ни за коммунальные услуги, ни за аренду, – заключил руководитель отдела.

В итоге, обстановка в главном спортивном учреждении города настораживает. Возможно, для разрядки возникшей напряженности требуется "вливание" свежих идей, новых взглядов и пересмотр былых порядков вследствие "выплывающих" недочетов...

Четкий ответ

Болея за будущее Школы бокса, мы вышли на связь по телефону с председателем МРО ОГФСО "Юность России" Николаем Аркадьевичем Кудрявцевым. Он четко ответил, что отделения бокса в данной организации нет. С 1 января 2015 года Геннадий Михайлович Николаев переведен на должность главного специалиста. Я готов выступить как юридическое лицо и заключить договор с Комитетом по управлению имуществом, но без оплаты аренды и коммунальных услуг.Вот теперь положение дела проясняется…

Деньги роют "яму"

Следующий комментарий дал директор Детско-юношеской спортивной школы, который уведомил, что, действительно, трудовой договор с тренером-преподавателем Л.Р.Садыковым, который обучал навыкам бокса во Дворце спорта, расторгнут. Других специалистов брать не будем. Мы отказались от этого зала.В настоящее время занятия по данному виду спорта проводят два тренера на базе бывшей школы интерната. Все желающие могут обращаться по адресу: Либкнехта, 128.Причина отказа от третьего тренера – финансирование. Не скрою, что скоро начнем сокращать пенсионеров.

Обидно за детей!

Каково мнение относительно сложившейся обстановки Заслуженного тренера России по греко-римской борьбе Александра Григорьевича Серякова, имеющего 43-летний стаж? Он возмущен, что город не в состоянии достойно содержать единственный спорткомплекс, где готовят мастеров спорта России, международного класса, отличающихся неуемной энергией, силой воли, неординарностью мышления. Главное – у ребят есть желание добиваться намеченной цели, несмотря на то, что многие из них воспитываются в неполных и неблагополучных семьях. Обидно за наших детей!Косметический ремонт делался в нашем зале давно – на стенах повсюду видны отслойки – следы некачественных материалов, что бросается в глаза с порога.

– А Министерство спорта Республики Марий Эл, от чьего имени работаете, оказывает какую-то посильную помощь? – интересуемся.

Тут тренер дал понять, что не владеет информацией, и сделал вопросительный акцент на том, куда уходит прибыль от аренды зала, который обходится взрослым любителям спортивных игр в тысячу рублей за час. За месяц "набегает" примерно 74 тысячи рублей за платные услуги, разве это мало? Закрадывается мысль, что деньги "утекают" в чей-то карман.По словам Л.В.Борискиной, эти средства уходят на содержание стадиона, вывоз твердо-бытовых отходов, частичную оплату коммунальных услуг. И эта прибыль сезонная. Во время соревнований заработка тоже нет.

В почете – предприимчивость

P.S.

В любом деле всегда были, есть и будут сторонники и оппозиционная сторона. Однако просвет появляется только при мирной договоренности. "Рубиться" можно до бесконечности. Только подобные действия не обещают счастливого "завтра". Вместо того чтобы обоюдно решать "вырастающие" на пути преграды, наблюдается неудовлетворенность словами и действиями друг друга.Что-то вроде того, кто кого перетянет. Но это ж не спортивные соревнования?! На кону – будущее Дворца спорта, где занимаются ребята со всего города. А значит, агрессивная обеспокоенность внутренним состоянием спорткомплекса – не выход. Впрочем, как и безынициативность, которая порождает раздор в отношениях, разруху на местах. Всегда поощряются действенные начала. Мысли о беспросветности приводят к унынию, которому не место в умах взрослых.Только грамотно поставленная организационно-управленческая деятельность дает результат. Упование на безысходность "загубит" то, что есть. Верный шаг – участие во всех республиканских и федеральных программах по поддержке спорта. Не амбиции, а предприимчивость приводит к достижениям.В ходе проверки спортивных объектов Волжска представители регионального отделения Общероссийского народного фронта вынесли свой вердикт, что проблема нехватки средств на содержание и ремонт помещений однозначно будет озвучена в Министерстве спорта Республики Марий Эл.