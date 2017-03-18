В воскресенье, 9 апреля, врио Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев оценил экономический потенциал и состояние социальной сферы двух муниципальных образований - Горномарйиского района и г.Козьмодемьянска.На оперативном совещании с главами муниципалитетов обсуждались вопросы капитального строительства, коммунального хозяйства, взаимодействия с бизнес-структурами.Александр Евстифеев обратил особое внимание глав администраций на необходимость подготовки к празднованию Дня Победы, организации отдыха детей в летний период, организованного завершения отопительного сезона.Отдельной темой разговора стали вопросы организации сезонной санитарной уборки населенных пунктов. Нынешнее их состояние критично. По мнению Александра Александровича, подобающее состояние мест общего пользования и придомовых территорий должны обеспечивать коммунальные службы, управляющие компании, хозяйствующие субъекты, а также собственники общественных зданий и домов. Очевидно, что для этого не нужно каких-то дополнительных бюджетных средств.

«Для наведения порядка в населенных пунктах необходимо возродить практику проведения «субботников», но не в их социалистическом виде, когда людей выводили на улицы, а элементарным инструментом обеспечить не могли. Это должно быть не разовое показательное мероприятие, а планомерная каждодневная работа. Каждый житель республики хочет жить в чистом городе или поселке», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Врио Главы республики осмотрел город, посетил Козьмодемьянский порт. В строящейся поликлинике Козьмодемьянской ЦРБ совместно с главами администраций и руководством медицинского учреждения обсудил вопросы завершения строительства здания, а также перспективы открытия в городе Козьмодемьянске сосудистого центра.Познакомился врио Главы республики и с ходом строительства Красноволжской общеобразовательной школы в с.Кулаково Горномарийского района. Интересовался жизнью селян, проведением творческих конкурсов для детей и молодежи, организацией свободного времени сельских жителей.