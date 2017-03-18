Сегодня состоялась церемония представления назначенного накануне Президентом России Владимиром Путиным временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева.
Главное политическое событие дня – торжественная церемония прошла в Зале Конгрессов Дома Правительства. На мероприятии присутствовали депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл, члены правительства, руководители силовых ведомств и общественных организаций, духовные и религиозные лидеры, главы муниципальных образований, журналисты.
Временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл представил полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, который в своем выступлении отметил высокий профессионализм Александра Евстифеева на всех этапах его работы.
«Александр Александрович сегодня приступает к исполнению своих обязанностей. Все вы изучили его биографию, скажу, что на всех этапах работы он показал высокие трудовые результаты. Долгое время занимался юридической работой и практической деятельностью. С 2000 по 2002 годы занимал должность заместителя полномочного представителя Президента в ПФО. Так что округ для него родной. Два года он занимался всеми регионами, после чего связь не терял, знает все проблемы и социально-экономическое развитие республики. Затем работал членом Совета Федерации, и с 2004 года возглавлял ключевые направления в Арбитражном суде Российской Федерации. На всех этапах показал высочайший профессионализм», - отметил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе.
Михаил Бабич выразил уверенность в том, что Александр Евстифеев успешно использует накопленный управленческий, хозяйственный и политический опыт для решения поставленных перед ним задач.
В завершение Михаил Бабич призвал присутствовавших на церемонии представления руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов Государственного Собрания объединить усилия и оказать поддержку Александру Евстифееву.
В свою очередь временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев заверил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие, оказанное ему Президентом России.
«У нас с вами серьезная задача – делать все, что делается во всех субъектах Российской Федерации. Это общие проблемы, которые озвучены Президентом во всех его программных документах и выступлениях. Что касается работы с федеральными ведомствами, я прекрасно понимаю, что республика не может существовать без их внимания», - отметил Александр Евстифеев.
В выступлении временно исполняющий обязанности Главы региона обозначил свои первоочередные задачи.
«Зарабатывать нужно уметь самим, при этом наглядно показывать, куда мы тратим эти деньги. Я думаю, что жить надо по календарю и реальным потребностям на неотложные нужды. В первую очередь, это дворы, дороги, детские сады, уверенность наших молодых людей в том, что они получат возможность реализации своих инициатив. Тогда молодежь не будет уезжать за пределы республики. Естественно, мы должны внимательно относиться и к нашим ветеранам, которые многое сделали для республики, и многие из которых сегодня «в строю», за что им большое спасибо. Большая тема – это образование, потому что без его высокого качества нет подготовки кадров и достойного трудоустройства. Молодежь должна быть привязана к своей исторической родине», - подчеркнул Александр Евстифеев.
Врио главы республики отметил, что в самое ближайшее время лично встретится с присутствующими для обсуждения волнующих вопросов.
«Призываю вас к совместному созидательному труду. Тогда цель и результаты совпадут в единое целое», - завершил Александр Евстифеев.
После чего полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич озвучил еще одно кадровое решение для региона – назначение нового главного федерального инспектора по Марий Эл.
Им стал Александр Ситников, до настоящего времени занимавший пост федерального инспектора по Чукотскому автономному округу департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе.
«Опытный руководитель и человек, хорошо знающий ситуацию в различных регионах нашей страны. Уверен, его жизненный потенциал будет востребован здесь, и я прошу помочь ему и поддержать в решении вопросов, которые стоят на повестке дня. Одна из задач, в том числе, – проведение честных, открытых и конкурентных выборов, обеспечение прозрачности и справедливости предстоящих избирательных кампаний в сентябре и марте», - отметил Михаил Бабич.
После официальной церемонии Михаил Бабич, Александр Евстифеев и Александр Ситников ответили на вопросы журналистов.
ОБЩЕСТВОКто он, Александр Александрович Евстифеев?По данным открытых источников, Александр Евстифеев родился 14 мая 1958 года, в поселке Бреды Челябинской области, окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральская государственная юридическая академия) в 1980 году, в 1984 году аспирантуру этого же вуза, доктор юридических наук, профессор.06/04/2017
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬАлександр Евстифеев возглавил Республику Марий ЭлЛеонид Игоревич [Маркелов] уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?06/04/2017
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