Сегодня состоялась церемония представления назначенного накануне Президентом России Владимиром Путиным временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева.Главное политическое событие дня – торжественная церемония прошла в Зале Конгрессов Дома Правительства. На мероприятии присутствовали депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл, члены правительства, руководители силовых ведомств и общественных организаций, духовные и религиозные лидеры, главы муниципальных образований, журналисты.Временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл представил полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, который в своем выступлении отметил высокий профессионализм Александра Евстифеева на всех этапах его работы.

«Александр Александрович сегодня приступает к исполнению своих обязанностей. Все вы изучили его биографию, скажу, что на всех этапах работы он показал высокие трудовые результаты. Долгое время занимался юридической работой и практической деятельностью. С 2000 по 2002 годы занимал должность заместителя полномочного представителя Президента в ПФО. Так что округ для него родной. Два года он занимался всеми регионами, после чего связь не терял, знает все проблемы и социально-экономическое развитие республики. Затем работал членом Совета Федерации, и с 2004 года возглавлял ключевые направления в Арбитражном суде Российской Федерации. На всех этапах показал высочайший профессионализм», - отметил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе.

Михаил Бабич выразил уверенность в том, что Александр Евстифеев успешно использует накопленный управленческий, хозяйственный и политический опыт для решения поставленных перед ним задач.В завершение Михаил Бабич призвал присутствовавших на церемонии представления руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, депутатов Государственного Собрания объединить усилия и оказать поддержку Александру Евстифееву.В свою очередь временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев заверил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие, оказанное ему Президентом России.

«У нас с вами серьезная задача – делать все, что делается во всех субъектах Российской Федерации. Это общие проблемы, которые озвучены Президентом во всех его программных документах и выступлениях. Что касается работы с федеральными ведомствами, я прекрасно понимаю, что республика не может существовать без их внимания», - отметил Александр Евстифеев.

В выступлении временно исполняющий обязанности Главы региона обозначил свои первоочередные задачи.

«Зарабатывать нужно уметь самим, при этом наглядно показывать, куда мы тратим эти деньги. Я думаю, что жить надо по календарю и реальным потребностям на неотложные нужды. В первую очередь, это дворы, дороги, детские сады, уверенность наших молодых людей в том, что они получат возможность реализации своих инициатив. Тогда молодежь не будет уезжать за пределы республики. Естественно, мы должны внимательно относиться и к нашим ветеранам, которые многое сделали для республики, и многие из которых сегодня «в строю», за что им большое спасибо. Большая тема – это образование, потому что без его высокого качества нет подготовки кадров и достойного трудоустройства. Молодежь должна быть привязана к своей исторической родине», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Врио главы республики отметил, что в самое ближайшее время лично встретится с присутствующими для обсуждения волнующих вопросов.

«Призываю вас к совместному созидательному труду. Тогда цель и результаты совпадут в единое целое», - завершил Александр Евстифеев.

После чего полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич озвучил еще одно кадровое решение для региона – назначение нового главного федерального инспектора по Марий Эл.Им стал Александр Ситников, до настоящего времени занимавший пост федерального инспектора по Чукотскому автономному округу департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе.

«Опытный руководитель и человек, хорошо знающий ситуацию в различных регионах нашей страны. Уверен, его жизненный потенциал будет востребован здесь, и я прошу помочь ему и поддержать в решении вопросов, которые стоят на повестке дня. Одна из задач, в том числе, – проведение честных, открытых и конкурентных выборов, обеспечение прозрачности и справедливости предстоящих избирательных кампаний в сентябре и марте», - отметил Михаил Бабич.

После официальной церемонии Михаил Бабич, Александр Евстифеев и Александр Ситников ответили на вопросы журналистов.