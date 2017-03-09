Сегодня сотни жителей Республики Марий Эл вновь вышли на митинг в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В мероприятии принял участие и Глава региона Леонид Маркелов.Праздник был организован масштабно, в нем приняли участие также около ста волонтеров Марийского государственного университета.Митинг-концерт «И вновь… с Россией. Навсегда!», посвященный трехлетней годовщине возвращения Крыма в состав России, прошел на площади Ленина, куда пришли студенты вузов, представители республиканской и городской власти, общественники и простые горожане. Участники акции держали в руках плакаты: «Крым наш», «Крым и Россия навеки вместе», «Крым! Севастополь! Россия!», «Вместе – мы сила», «Горжусь Россией» и многие другие.

«Мы едины с Россией. И, видите, жители сами пришли на митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией. У людей хорошее настроение. Все поистине радуются, испытывают патриотические хорошие чувства. Я поздравляю всех с праздником, с годовщиной присоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией», - отметил Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов.

Вместе со всеми желающими Глава региона приклеил стикер своего приветствия в честь возвращения Крыма в состав России на стенд, организованный студентами Марийского госуниверситета.

«16 марта прошло важное историческое событие. Крымчане проголосовали, чтоб быть вместе с Россией. Лидер Общероссийского народного фронта Владимир Владимирович Путин 18 марта обратился к гражданам России, чтоб образовать два новых субъекта: город-герой Севастополь и Республику Крым. Решение было единогласно поддержано абсолютно всеми. Друзья, Крым – не просто туристическая территория. Это наша история. Отдельно обращаюсь к молодежи. Давайте охранять наши традиции, созидать и быть вместе», - в своем выступлении сказал член Центрального штаба общенародного фронта, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Республике Марий Эл, директор средней общеобразовательной школы №29 Александр Кузнецов.

«Злопыхатели тогда говорили, что пройдет время и патриотический пафос пройдет. Они ошибались. Историческое, государственное и человеческое значение того события столь велико, что благодатный импульс, который мы получили тогда, в 2014-м, не только не ослабевает, но и продолжает набирать обороты. Воодушевление является искренним, неподдельным, настоящим и остается в наших умах и сердцах. На наших глазах пишется история, и единение, которое показали и россияне, и крымчане, способствовало пониманию, что мы не просто очевидцы, мы – сотворцы этого исторического события», - отметил преподаватель Марийского государственного университета Сергей Журавлев.

Все выступающие отметили значимость подписанного 18 марта в Москве договора о возвращении Крыма и Севастополя в состав России и поздравляли всех собравшихся с этим историческим событием.Выступления сопровождались концертной программой. Перед пришедшими на митинг выступили творческие коллективы республики.По оценкам организаторов, митинг собрал более полутора тысяч человек.