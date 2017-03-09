Мария Морскова Мария Морскова

Конкурсная комиссия Фонда ОНФ «Правда и справедливость» завершила оценку материалов, присланных на III Всероссийский конкурс журналистских работ. По ее итогам в число лауреатов вошли трое журналистов из Республики Марий Эл – Ирина Ильдюкова (ГТРК «Марий Эл»), Мария Морскова (газета «Волжская правда») и Маргарита Нектарова (газета «Семейная газета»).Всего лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Всего на конкурс было подано 4 тыс. конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ: 457 печатных изданий, 237 интернет-СМИ, 160 телеканалов, 94 информационных агентств, 21 радиостанция.

«В этом году отмечается значительно возросший уровень конкурсных работ, и мы приняли решение увеличить число лауреатов. Их награждение пройдет на ежегодном Медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители получат денежную премию в размере 200 тыс. руб. и примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта», – сообщил Николай Будуев.

Наибольшее количество конкурсных журналистских работ было посвящено темам: актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и роль гражданского общества в решении актуальных проблем страны, коррупция и расточительство в области государственных и муниципальных закупок, неэффективное расходование бюджетных средств, доступность и качество медицинской помощи.