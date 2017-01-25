Важнейший итог 2016 года - увеличение денежных доходов населения и рост заработной платы. Среднемесячные доходы работников организаций выросли на 4,1% и составили 23 232 рубля, в том числе за декабрь 2016 года - 31 118 рубля.

Кроме того, в республике сохранилась устойчивая положительная динамика демографических показателей. За прошедший год естественный прирост населения составил 542 человека, миграционная убыль населения замедлилась на 18%.

Сегодня под председательством Главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова состоялось заседание Правительства, на котором были подведены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета региона за 2016 год. Кроме того, были озвучены задачи на текущий год.С основным докладом выступил министр экономического развития и торговли республики Фарид Ханафеев. В своей речи он отметил, что в 2016 году удалось обеспечить решение ряда важнейших задач, которые напрямую влияют на социально-экономическое положение и уровень жизни людей в регионе.Вектор развития республики в основном соответствует общероссийским тенденциям, экономика показала стабильность. Основные усилия и ресурсы властей региона были нацелены на модернизацию производств, создание конкурентоспособных товаров и услуг, новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, расширение профессиональных и социальных перспектив граждан.Несколько позитивных цифр министр экономического развития привел в своём докладе. Так, темпы роста потребительских цен замедлились на 7,1 процентных пункта и составили 105,4%; ввод в действие жилых домов возрос на 5,9% и составил 465,7 тыс.кв.метров.Стабильной остается ситуация на рынке труда, уровень регистрируемой безработицы снизился и составил 1,04%.По предварительной оценке Маристата, численность постоянного населения на 1 января 2017 года составила 684,8 тыс.человек.

«Предприятиями республики отгружено промышленной продукции на сумму 142 миллиарда рублей, индекс производства составил 95,8 процентов, что обусловлено, в том числе, высокой базой 2015 года, когда индекс промышленного производства составил 108,5 процентов, ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и снижением спроса на продукцию. В то же время, несмотря на объективные причины, в отдельных отраслях обеспечен рост производства промышленной продукции», - прокомментировал Фарид Ханафеев.

Меры государственной поддержки положительно отразились на деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. На 1 января 2017 года количество малых и средних предприятий по оценке составляет около 11 тыс.единиц, что на 2,3% больше, чем в 2015 году, оборот малых и средних предприятий возрос на 10% и достиг 164 млрд.рублей. Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, предприятия республики продолжали вкладывать средства в создание новых производств, модернизацию и техническое перевооружение.

«Органы исполнительной власти республики в 2016 году активно взаимодействовали с федеральным центром по привлечению средств в экономику региона. На реализацию госпрограмм Российской Федерации, федеральных целевых программ и мероприятий непрограммной части привлечено более 4,4 млрд.рублей, что на 10 процентов больше, чем в 2015 году», - отметил министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл Фарид Ханафеев.

В 2016 году в республике введены газовые сети протяженностью 118,6 км, водопроводные сети - 5,7 км, построено 8 км автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, отремонтировано 48 км автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, построены и сданы в эксплуатацию 14 фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов в районах республики, врачебная амбулатория в с.Хлебниково Мари-Турекского района, первый пусковой комплекс школы в г.Волжске, детский сад в пос.Силикатный Медведевского района, 4 стадиона-площадки в районах республики, построены первая очередь Красноволжской школы в с.Кулаково Горномарийского района, бизнес-инкубатор в пгт Медведево, открытие которого состоялось в конце января текущего года.Постепенно восстанавливается потребительский спрос населения республики. За прошлый год оборот розничной торговли увеличился на 1,9 млрд.рублей и составил 78,5 млрд.рублей.Заслушав доклад, Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов подчеркнул, что есть сферы, на которые нужно обратить более тщательное внимание, в частности, это касается привлечения инвестиций. Кроме того, Глава региона призвал найти решения для дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства.

«Перед республикой стоят серьёзные задачи по эффективному социально-экономическому развитию. Безусловно, нужно поддерживать все положительные показатели и стимулировать привлечение инвестиций», - обратил внимание присутствующих Леонид Маркелов.

- на обеспечение мер социальной поддержки региональным льготникам – 678,1 млн.рублей;

- на субсидии гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг - 478,9 млн.рублей.

Расходы на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства произведены в сумме 1,5 млрд.рублей, в том числе за счет средств федеральных субсидий - 1,3 млрд.рублей.

Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2016 год и задачах на 2017 год рассказала временно исполняющая обязанности министра финансов Эльвира Варенова. Она отметила, что общая сумма поступивших доходов составила 27,3 млрд.рублей или 94% плана года.Налоговые и неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет республики в 2016 году в объеме 17,2 млрд.рублей, с ростом к уровню 2015 года на 5,6%,или на 0,9 млрд.рублей.Расходы консолидированного бюджета республики за отчетный период произведены в размере 27,6 млрд.рублей, что составило 93,4% годовых назначений.В общей сумме расходов консолидированного бюджета республики наибольший удельный вес занимают расходы по разделам «Образование» - 24,2%, «Национальная экономика» - 18,8%, «Социальная политика» - 15,2%, «Здравоохранение» - 15,1%.На исполнение расходных полномочий в социальной сфере на 1 января 2017 г. направлено 16,6 млрд.рублей, или 60% расходов консолидированного бюджета.Расходы бюджета республики по выплате заработной платы с начислениями за отчетный год составили 8,7 млрд.рублей, или 31,4% общего объема расходов.Приоритетным направлением исполнения расходной части бюджета республики явилось обеспечение средней заработной платы работников бюджетной сферы, обозначенных в указах Президента Российской Федерации не ниже фактически достигнутого уровня за 2015 год.Расходы на осуществление социальных выплат населению в 2016 году составили 3,1 млрд.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1,1 млрд.рублей, за счет республиканского бюджета - 2,0 млрд.рублей, из них:В завершение доклада Эльвира Варенова определила основные задачи деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления на предстоящий период, среди которых - обеспечение сбалансированности бюджетной системы республики, выполнение плана мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Республики Марий Эл, выполнение условий соглашения с Минфином России о предоставлении республике дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и другие.В завершение Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов поблагодарил участников заседания за работу и напомнил, что впереди по-прежнему стоят серьезные задачи, от решения которых зависит качество жизни людей и привлекательность региона.