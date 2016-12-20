На сегодняшний день уровень рождаемости в Марий Эл значительно превышает среднероссийский.

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей была введена с 1 января 2013 года как дополнительная мера государственной поддержки многодетных семей согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606. Данный Указ Президента утвержден в целях повышения рождаемости в регионах России.Так, расчетный суммарный коэффициент рождаемости в республике в 2016 году составляет 1,88 промилле при ожидаемом в целом по Российской Федерации показателе 1,690. В 2014 и 2015 годах данный показатель в нашем регионе составил 1,981 и 1,993 промилле соответственно, что значительно выше уровня в целом по стране 1,664 и 1,690.Таким образом, по суммарному коэффициенту рождаемости Республика Марий Эл превысила целевой показатель, определенный Указом Президента. В этой связи предоставление из федерального бюджета софинансирования на ежемесячные денежные выплаты на третьих детей, рождённых после 1 января 2017 года, прекращено.

«Республика Марий Эл, - как поясняет министр социального развития Республики Марий Эл Надежда Климина, - входила в список регионов с низкой рождаемостью с 2013 года, - и получала федеральную поддержку. Согласно заключению федерального центра, наш регион перестал входить в число регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, так как коэффициент рождаемости увеличился. Но выплата сохраняется на третьих и последующих детей, родившихся в 2014, 2015, 2016 годах до достижения ребенком возраста трех лет».

работающим гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, – по месту работы. Размер пособия составляет 40 процентов среднего заработка, но не более максимального размера пособия, который с 1 февраля 2017 года составляет 12 262 руб. 76 коп. в месяц; неработающим гражданам – через центры предоставления мер социальной поддержки населению в районах и городах Республики Марий Эл. Размер пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми с 1 февраля 2017 года составляет 6131 руб. 37 коп.

- ежемесячная компенсация 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг по нормативам. В 2016 году эту меру поддержки получили 5505 семей. Расходы регионального бюджета составили 38,2 млн. руб.;

- ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 30% по нормативам. В 2016 году данную выплату получили 1339 семей на 3,1 млн. руб.;

- детям из многодетных семей ежемесячная выплата на проезд: школьникам - 340 руб. в месяц, студентам - 450 руб. в месяц. Расходы за 2016 г. составили 37,8 млн. руб., выплату получили 9772 ребенка;

- единовременная выплата регионального материнского капитала при рождении четвертого или последующего ребенка. Его размер составляет 58 379 руб. Расходы на данную выплату в 2016 году составили 14 млн. руб. на 236 семей.

В 2017 году право на получение данной выплаты имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже полуторного размера величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Марий Эл.С 1 февраля 2017 года полуторный размер величины прожиточного минимума на душу населения составляет 13023 руб.Затраты на ежемесячную денежную выплату в 2016 г. составили 515,5 млн. руб., из них 298,4 млн. руб. – из федерального бюджета, 217,1 млн. руб. – из регионального. В 2017 г. на выплату пособия на детей, родившихся в 2014-2016 гг. предусмотрено 519,8 млн. руб., из них из федерального бюджета 249,4 млн. руб., из регионального – 270,5. С 2013 г. ежемесячная денежная выплата в Марий Эл назначена на 6414 третьих и последующих детей.Обращаем внимание, что в 2017 году на прежних условиях предоставляется ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет:Кроме того, многодетным семьям Марий Эл по-прежнему предоставляются: