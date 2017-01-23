02/02/2017

В Марий Эл средний размер страховой пенсии по старости превысил 12,3 тыс рублей



С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4 процента. Вместе со страховой пенсией на 5,4 процента проиндексирована и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера). В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты составляет 12335 рублей. Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 2017 года его стоимость увеличилась до 78,28 руб. с 74,27 руб., в 2016 году.

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В Марий Эл это повышение касается около 80 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год.



На 5,4% также увеличен входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.



Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля. Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В Марий Эл это повышение касается около 80 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год.На 5,4% также увеличен входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля.

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