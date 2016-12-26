До 31.12.2016 г. С 01.01.2017 г.> С 01.04.2017 г.

Региональные льготники

1. Ветераны труда и Ветераны труда Республики Марий Эл по стажу

Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб. Ежемесячная денежная выплата: 462 руб.,

в т.ч: проезд - 220 руб.,

зубопротезирование - 238 руб.,

речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб. С учетом критерия нуждаемости:

доход ниже, чем

1,5 прожиточных минимума на душу населения

Зубопротезирование: 100 %

Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %

Стационарный телефон: 145 руб. Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 145 руб.

Радио: 33 руб. Дополнительно кежемесячной денежной выплате: 33 руб.

Коллективная антенна: 21 руб. Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 21 руб.

Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам

Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.

Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет

2. Ветераны труда Республики Марий Эл по государственной награде

Зубопротезирование: 100 % Ежемесячная денежная выплата: 462 руб.,

в т.ч: проезд - 220 руб.,

зубопротезирование - 238 руб.,

речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб. С учетом критерия нуждаемости:

доход ниже, чем

1,5 прожиточных минимума на душу населения

Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %

Стационарный телефон: 145 руб. Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 145 руб.

Радио: 33 руб. Дополнительно кежемесячной денежной выплате: 33 руб.

Коллективная антенна: 21 руб. Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 21 руб.

Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам

Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.

Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет

3. Труженики тыла

Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб. Ежемесячная денежная выплата: 462 руб.,

в т.ч: проезд - 220 руб.,

зубопротезирование - 238 руб.,

речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб. С учетом критерия нуждаемости:

доход ниже, чем

1,5 прожиточных минимума на душу населения

Зубопротезирование: 100 %

Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %

Медикаменты: 46 руб. Медикаменты: 46 руб. Медикаменты: 46 руб.

Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет

4. Реабилитированные лица

Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб. Ежемесячная денежная выплата: 558 руб.,

в т.ч: проезд - 220 руб.,

зубопротезирование - 238 руб.,

речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб.,

междугородний проезд

(один раз в год туда и обратно) - 96 руб. С учетом критерия нуждаемости:

доход ниже, чем

1,5 прожиточных минимума на душу населения

Зубопротезирование: 100 %

Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %

Междугородний проезд

(один раз в год туда и обратно):

ж/д-100 %; иной транспорт - 50 %

Установка квартирного (стационарного) телефона: 100 % Установка квартирного (стационарного) телефона: 100 % Установка квартирного (стационарного) телефона: 100 %

Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам

Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.

Медикаменты: 46 руб. Медикаменты: 46 руб. Медикаменты: 46 руб.

Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет

5. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий

Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб. Ежемесячная денежная выплата: 224 руб.,

в т.ч: проезд - 220 руб.,

речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб. С учетом критерия нуждаемости:

доход ниже, чем

1,5 прожиточных минимума на душу населения

Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %

Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам

Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб. Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.

Медикаменты: 46 руб. Медикаменты: 46 руб. Медикаменты: 46 руб.

Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет

6. Многодетные семьи (имеющие трех и более несовершеннолетних детей)

Ежемесячная денежная выплата на проезд: школьникам 340 руб., студентам 450 руб. Ежемесячная денежная выплата на проезд: школьникам 340 руб., студентам 450 руб. Ежемесячная денежная выплата на проезд: школьникам 340 руб., студентам 450 руб.

Ежемесячная денежная компенсация на коммунальные услуги: 30 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на коммунальные услуги: 30 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на коммунальные услуги: 30 % по нормативам

Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 30 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 30 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 30 % по нормативам

Федеральные льготники

Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам