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До 31.12.2016 г.
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С 01.01.2017 г.>
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С 01.04.2017 г.
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Региональные льготники
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1. Ветераны труда и Ветераны труда Республики Марий Эл по стажу
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Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб.
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Ежемесячная денежная выплата: 462 руб.,
в т.ч: проезд - 220 руб.,
зубопротезирование - 238 руб.,
речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб.
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С учетом критерия нуждаемости:
доход ниже, чем
1,5 прожиточных минимума на душу населения
|
Зубопротезирование: 100 %
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Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %
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Стационарный телефон: 145 руб.
|
Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 145 руб.
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Радио: 33 руб.
|
Дополнительно кежемесячной денежной выплате: 33 руб.
|
Коллективная антенна: 21 руб.
|
Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 21 руб.
|
Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
|
Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
|
Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
|
Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
|
Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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2. Ветераны труда Республики Марий Эл по государственной награде
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Зубопротезирование: 100 %
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Ежемесячная денежная выплата: 462 руб.,
в т.ч: проезд - 220 руб.,
зубопротезирование - 238 руб.,
речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб.
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С учетом критерия нуждаемости:
доход ниже, чем
1,5 прожиточных минимума на душу населения
|
Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %
|
Стационарный телефон: 145 руб.
|
Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 145 руб.
|
Радио: 33 руб.
|
Дополнительно кежемесячной денежной выплате: 33 руб.
|
Коллективная антенна: 21 руб.
|
Дополнительно к ежемесячной денежной выплате: 21 руб.
|
Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
|
Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
|
Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
|
Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
|
Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
|
Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
|
3. Труженики тыла
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Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб.
|
Ежемесячная денежная выплата: 462 руб.,
в т.ч: проезд - 220 руб.,
зубопротезирование - 238 руб.,
речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб.
|
С учетом критерия нуждаемости:
доход ниже, чем
1,5 прожиточных минимума на душу населения
|
Зубопротезирование: 100 %
|
Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %
|
Медикаменты: 46 руб.
|
Медикаменты: 46 руб.
|
Медикаменты: 46 руб.
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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4. Реабилитированные лица
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Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб.
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Ежемесячная денежная выплата: 558 руб.,
в т.ч: проезд - 220 руб.,
зубопротезирование - 238 руб.,
речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб.,
междугородний проезд
(один раз в год туда и обратно) - 96 руб.
|
С учетом критерия нуждаемости:
доход ниже, чем
1,5 прожиточных минимума на душу населения
|
Зубопротезирование: 100 %
|
Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %
|
Междугородний проезд
(один раз в год туда и обратно):
ж/д-100 %; иной транспорт - 50 %
|
Установка квартирного (стационарного) телефона: 100 %
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Установка квартирного (стационарного) телефона: 100 %
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Установка квартирного (стационарного) телефона: 100 %
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Медикаменты: 46 руб.
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Медикаменты: 46 руб.
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Медикаменты: 46 руб.
|
Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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5. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
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Ежемесячная денежная выплата на проезд: 220 руб.
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Ежемесячная денежная выплата: 224 руб.,
в т.ч: проезд - 220 руб.,
речные и ж/д перевозки в летний период - 4 руб.
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С учетом критерия нуждаемости:
доход ниже, чем
1,5 прожиточных минимума на душу населения
|
Речные и ж/д перевозки в летний период: 50 %
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Медикаменты: 46 руб.
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Медикаменты: 46 руб.
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Медикаменты: 46 руб.
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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Путевки на санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в течение трех лет
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6. Многодетные семьи (имеющие трех и более несовершеннолетних детей)
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Ежемесячная денежная выплата на проезд: школьникам 340 руб., студентам 450 руб.
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Ежемесячная денежная выплата на проезд: школьникам 340 руб., студентам 450 руб.
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Ежемесячная денежная выплата на проезд: школьникам 340 руб., студентам 450 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация на коммунальные услуги: 30 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на коммунальные услуги: 30 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на коммунальные услуги: 30 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 30 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 30 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 30 % по нормативам
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Федеральные льготники
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на ЖКУ: 50 % по нормативам
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.
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Ежемесячная денежная компенсация на твердое топливо: 166 руб.