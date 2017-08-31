13/09/2017

Нужен ли Волжску «приют для опьяневших»?



Как назло, сегодня именно это и случилось. Уже дважды за дежурство! По опыту она знает, что иногда из десяти вызовов — три, а, бывает, и пять приходятся на «пьяные». То добросердечные жители позвонят: человек, мол, без сознания лежит. То дружки-собутыльники раздерутся «в кровь», а потом догадаются набрать «03». Или сотрудники полиции, обнаружив гражданина в нетрезвом состоянии, вызывают медиков определить-ся, куда отправить «находку»: если есть основания полагать, что требуется оказание мед-помощи или просто сильно пьян — однозначно в приёмный покой больницы.





За те несколько лет, что прошли с момента упразднения вытрезвителя, уже можно было бы привыкнуть к «пьяным» вызовам. Но Ирине* — фельдшеру «скорой», всё равно каждый раз становится не по себе, а, по правде, — просто тошно от мысли, что сейчас прозвенит телефонный звонок и придётся ехать осматривать, грузить в машину чьё- то находящееся в «отключке» тело.Как назло, сегодня именно это и случилось. Уже дважды за дежурство! По опыту она знает, что иногда из десяти вызовов — три, а, бывает, и пять приходятся на «пьяные». То добросердечные жители позвонят: человек, мол, без сознания лежит. То дружки-собутыльники раздерутся «в кровь», а потом догадаются набрать «03». Или сотрудники полиции, обнаружив гражданина в нетрезвом состоянии, вызывают медиков определить-ся, куда отправить «находку»: если есть основания полагать, что требуется оказание мед-помощи или просто сильно пьян — однозначно в приёмный покой больницы. Ты только напейся — на помощь придем…

… Битва за стакан завершилась падением алкоголика Серёги на твердь асфальта. В голове его что-то хрустнуло и кровь, разогретая «сорокоградусной», обильно потекла с рассечённого лба. «Скорую» вызвал кто-то из более трезвых друзей, истерично крича в трубку: «Быстрее, мужчина умирает! Разбита голова…».

Выйдя из машины и увидев привычного «клиента», Ирина несколько раз как мантру мысленно произнесла: «Он всего лишь человек, нуждающийся в твоей помощи». Иногда такое внушение помогало. Но сегодня, почему-то заклинания не действовали или ситуа-ция была иной. От тела, без движения лежащего на земле, распространялось немыслимое «амбре», подсказывающее, что пьёт это несвежий субъект далеко не первый день. Не ме-нее «загруженные», неадекватно настроенные дружки, столпившиеся рядом, источали те же ароматы, внушали опасение.

Не один раз случалось встречаться на вызовах с подобными личностями — агрес-сивными, не отдающими отчёта своим действиям. И с кулаками бросались на медиков, и оскорбляли не раз… Не в рукопашную же с ними вступать! Да и было бы кому… В бри-гадах-то женщины в основном. Ну и водитель, конечно, которому предписано не покидать машину. Словом, спасибо большое тому, кто придумал закрыть вытрезвители, переложив проблемы с плеч людей в погонах — на людей в белых халатах!

«Видна забота государства о каждом члене общества, — в сердцах сказал как-то один из сотрудников волжской службы «03», — Хочешь отлежаться в чистой палате и пройти полное медицинское обследование? Напейся, упади и жди приезда «скорой»!» Вот так и получается…

…Алкоголика Серёгу с трудом втащили в машину. Он уже пришёл в себя и, разма-зывая кровь по заплывшему лицу, пытался показать характер. Фельдшер представила, как придётся непросто медработникам приемного покоя — что стоит утихомирить разбуше-вавшуюся личность. А сколько неудобств такой пациент принесёт обычным больным в отделении, если выяснится, что ему нужна специализированная помощь!? Единственное оправдание — какой ни есть, а человек он всё же…Мог ведь, напившись до бесчувствен-ного состояния, погибнуть от кровопотери, последствий травмы, зимой — замёрзнуть на-смерть или, отморозив конечности, остаться калекой.

…Переговорное устройство, между тем, не умолкая, взывало: «Свободная бригада! Срочный вызов: сердечный приступ… подозрение на инфаркт… женщина пятидесяти лет… адрес…». «Это же в соседнем доме!», — всполошилась Ирина, но «на руках» у неё был маргинал Серёга. Дотерпит ли, дождётся помощи женщина «с сердцем»? Неизвест-но…



… Битва за стакан завершилась падением алкоголика Серёги на твердь асфальта. В голове его что-то хрустнуло и кровь, разогретая «сорокоградусной», обильно потекла с рассечённого лба. «Скорую» вызвал кто-то из более трезвых друзей, истерично крича в трубку: «Быстрее, мужчина умирает! Разбита голова…».Выйдя из машины и увидев привычного «клиента», Ирина несколько раз как мантру мысленно произнесла: «Он всего лишь человек, нуждающийся в твоей помощи». Иногда такое внушение помогало. Но сегодня, почему-то заклинания не действовали или ситуа-ция была иной. От тела, без движения лежащего на земле, распространялось немыслимое «амбре», подсказывающее, что пьёт это несвежий субъект далеко не первый день. Не ме-нее «загруженные», неадекватно настроенные дружки, столпившиеся рядом, источали те же ароматы, внушали опасение.Не один раз случалось встречаться на вызовах с подобными личностями — агрес-сивными, не отдающими отчёта своим действиям. И с кулаками бросались на медиков, и оскорбляли не раз… Не в рукопашную же с ними вступать! Да и было бы кому… В бри-гадах-то женщины в основном. Ну и водитель, конечно, которому предписано не покидать машину. Словом, спасибо большое тому, кто придумал закрыть вытрезвители, переложив проблемы с плеч людей в погонах — на людей в белых халатах!«Видна забота государства о каждом члене общества, — в сердцах сказал как-то один из сотрудников волжской службы «03», — Хочешь отлежаться в чистой палате и пройти полное медицинское обследование? Напейся, упади и жди приезда «скорой»!» Вот так и получается……Алкоголика Серёгу с трудом втащили в машину. Он уже пришёл в себя и, разма-зывая кровь по заплывшему лицу, пытался показать характер. Фельдшер представила, как придётся непросто медработникам приемного покоя — что стоит утихомирить разбуше-вавшуюся личность. А сколько неудобств такой пациент принесёт обычным больным в отделении, если выяснится, что ему нужна специализированная помощь!? Единственное оправдание — какой ни есть, а человек он всё же…Мог ведь, напившись до бесчувствен-ного состояния, погибнуть от кровопотери, последствий травмы, зимой — замёрзнуть на-смерть или, отморозив конечности, остаться калекой.…Переговорное устройство, между тем, не умолкая, взывало: «Свободная бригада! Срочный вызов: сердечный приступ… подозрение на инфаркт… женщина пятидесяти лет… адрес…». «Это же в соседнем доме!», — всполошилась Ирина, но «на руках» у неё был маргинал Серёга. Дотерпит ли, дождётся помощи женщина «с сердцем»? Неизвест-но… Мы за ценой не постоим?

Надо признать, что упраздненный ныне вытрезвитель с задачей сохранения жизни «перебравших», справлялся не хуже, чем «скорая». Условия, конечно, были не санатор-ные. Но койко-местом и доставкой на спецтранспорте могли обеспечить практически всех, кто излишне «принял на грудь» и рискнул в таком состоянии показаться на улице или в общественном месте.

Сегодня же складывается впечатление, что «homo nimii vini» — человек чрезмерно пьющий, становится настолько редким видом, что ему должны оказывать невиданный по-чёт и уважение. Хотя каждый нас знает — это не так! Число лиц с алкогольной зависимо-стью год от года растёт прямо таки в геометрической прогрессии. В национальном рей-тинге трезвости Республика Марий Эл вошла в группу наименее благополучных субъек-тов России и заняла 78 место. Хуже лишь еще в семи регионах РФ. В этих субъектах наи-более высок уровень смертности, заболеваемости и преступности, связанных с потребле-нием спиртных напитков. А также (прямая зависимость!) отмечен максимальный объем продажи алкоголя.

В Волжске на сегодняшний день на учёте у нарколога 2047 человек, из них 456 – женщины. Но многие авторитетные исследователи считают эту цифру многократно зани-женной, так как до наркологов доходит лишь небольшая часть людей, нуждающихся в помощи.

По данным соцопросов, 76% взрослого населения России употребляет спиртные на-питки каждый день. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, уровень ежегодного потребления алкоголя, измеряемого в литрах чистого этилового спирта, на душу населения в нашей стране составляет 15,76 литров. При том, что опасная доза опре-делена в восемь литров.

«Вы знаете, сколько преступлений совершается в пьяном угаре? — задаёт риториче-ский вопрос Александр Степанов — ветеран органов правопорядка. — Раньше было по-нятно, что делать с пьяным, обнаруженным на улице или в подъезде, — его везли в бли-жайший вытрезвитель. Отправляя буянящих граждан в данные учреждения, мы спасали не только их. Но и детей, и родственников от пьяного рукоприкладства, прохожих на улице — от нападений, разбоя, убийств…»

Действительно, на территории Республики Марий Эл за последний год 2252 престу-пления совершены в состоянии алкогольного опьянения. На 16,8% увеличилось число вы-явленных правонарушений, связанных с распитием алкоголя.

«Одно дело, если бы у нас закрыли вытрезвители в рамках антиалкогольной кампа-нии с запретом на продажу и рекламу алкоголя, другое — что это произошло на фоне на-ращивания темпов производства и реализации алкогольной продукции, усиления пропа-ганды употребления, рекламы пива, например. Такая получается двойная мораль: выпивку продадим где угодно и сколько угодно, а вот куда «из-под куста» пьяного везти — пусть врачи думают! Знаю от родственников из Беларуси, что там тоже была предпринята по-пытка закрыть вытрезвители. Все проблемы с сильно выпившими гражданами взвалили на плечи медработников. Но такая практика не прижилась. И буквально через несколько ме-сяцев вытрезвители вновь открыли…», — поделился своими размышлениями один из по-сетителей сайта «Волжской правды»



Надо признать, что упраздненный ныне вытрезвитель с задачей сохранения жизни «перебравших», справлялся не хуже, чем «скорая». Условия, конечно, были не санатор-ные. Но койко-местом и доставкой на спецтранспорте могли обеспечить практически всех, кто излишне «принял на грудь» и рискнул в таком состоянии показаться на улице или в общественном месте.Сегодня же складывается впечатление, что «homo nimii vini» — человек чрезмерно пьющий, становится настолько редким видом, что ему должны оказывать невиданный по-чёт и уважение. Хотя каждый нас знает — это не так! Число лиц с алкогольной зависимо-стью год от года растёт прямо таки в геометрической прогрессии. В национальном рей-тинге трезвости Республика Марий Эл вошла в группу наименее благополучных субъек-тов России и заняла 78 место. Хуже лишь еще в семи регионах РФ. В этих субъектах наи-более высок уровень смертности, заболеваемости и преступности, связанных с потребле-нием спиртных напитков. А также (прямая зависимость!) отмечен максимальный объем продажи алкоголя.В Волжске на сегодняшний день на учёте у нарколога 2047 человек, из них 456 – женщины. Но многие авторитетные исследователи считают эту цифру многократно зани-женной, так как до наркологов доходит лишь небольшая часть людей, нуждающихся в помощи.По данным соцопросов, 76% взрослого населения России употребляет спиртные на-питки каждый день. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, уровень ежегодного потребления алкоголя, измеряемого в литрах чистого этилового спирта, на душу населения в нашей стране составляет 15,76 литров. При том, что опасная доза опре-делена в восемь литров.«Вы знаете, сколько преступлений совершается в пьяном угаре? — задаёт риториче-ский вопрос Александр Степанов — ветеран органов правопорядка. — Раньше было по-нятно, что делать с пьяным, обнаруженным на улице или в подъезде, — его везли в бли-жайший вытрезвитель. Отправляя буянящих граждан в данные учреждения, мы спасали не только их. Но и детей, и родственников от пьяного рукоприкладства, прохожих на улице — от нападений, разбоя, убийств…»Действительно, на территории Республики Марий Эл за последний год 2252 престу-пления совершены в состоянии алкогольного опьянения. На 16,8% увеличилось число вы-явленных правонарушений, связанных с распитием алкоголя.«Одно дело, если бы у нас закрыли вытрезвители в рамках антиалкогольной кампа-нии с запретом на продажу и рекламу алкоголя, другое — что это произошло на фоне на-ращивания темпов производства и реализации алкогольной продукции, усиления пропа-ганды употребления, рекламы пива, например. Такая получается двойная мораль: выпивку продадим где угодно и сколько угодно, а вот куда «из-под куста» пьяного везти — пусть врачи думают! Знаю от родственников из Беларуси, что там тоже была предпринята по-пытка закрыть вытрезвители. Все проблемы с сильно выпившими гражданами взвалили на плечи медработников. Но такая практика не прижилась. И буквально через несколько ме-сяцев вытрезвители вновь открыли…», — поделился своими размышлениями один из по-сетителей сайта «Волжской правды» На заметку

И правда, стоит ли «изобретать велосипед»? Не только в Беларуси, но и в других странах, вытрезвители — обычное явление. Во Франции «камеры протрезвления» сущест-вуют при каждом полицейском участке. В них разрешено помещать даже несовершенно-летних и «слегка подвыпивших». Первичный штраф за пьяный дебош — около семидеся-ти евро. Если привлекли повторно — сумма взыскания многократно увеличивается.

В Финляндии вытрезвители — это тёплые домики с подогреваемым полом. Их глав-ное предназначение — уберечь выпившего гражданина от замерзания и обморожения в холодное время. В каждой комнате есть спальное место с одноразовым матрасиком, в по-лу — сливное отверстие. Утром похмельному клиенту предлагают принять душ. Цена «проживания» — порядка трёхсот евро.



И правда, стоит ли «изобретать велосипед»? Не только в Беларуси, но и в других странах, вытрезвители — обычное явление. Во Франции «камеры протрезвления» сущест-вуют при каждом полицейском участке. В них разрешено помещать даже несовершенно-летних и «слегка подвыпивших». Первичный штраф за пьяный дебош — около семидеся-ти евро. Если привлекли повторно — сумма взыскания многократно увеличивается.В Финляндии вытрезвители — это тёплые домики с подогреваемым полом. Их глав-ное предназначение — уберечь выпившего гражданина от замерзания и обморожения в холодное время. В каждой комнате есть спальное место с одноразовым матрасиком, в по-лу — сливное отверстие. Утром похмельному клиенту предлагают принять душ. Цена «проживания» — порядка трёхсот евро. След в истории

В России подобные заведения существовали ещё в прошлом веке. Один из первых вытрезвителей открылся в 1902 году в Туле. Тульский врач Федор Архангельский обра-тился в городскую Думу с предложением о создании «приюта для опьяневших». Парла-ментарии единогласно пришли к выводу — богоугодному заведению быть! За государст-венный счет выкупили у купца здание, оснастили его кроватями, спальными принадлеж-ностями, выделили ставку фельдшера, а заодно кучера и сани, чтобы ездил по городу и «собирал упавших». В качестве лечения проводили сеансы гипноза, отпаивали страдаль-цев рассолом. А для их увеселения заводили граммофон…

В советское время «удаление пьяных с улиц» производилось нарядами, состоящими из двух милиционеров и водителя. Перемещались они на машине с надписью «Спецмед-служба». Сотрудникам было запрещено участвовать в разборе семейных конфликтов и развозить пьяных по домам. Осмотр доставленных граждан и оказание им медицинской помощи осуществлял фельдшер. «Вытрезвляемых» помещали в палаты — мужчин от-дельно от женщин. После того, как клиент «пришёл в себя», ему вручали соответствую-щую квитанцию для оплаты штрафа. Важным моментом являлось сообщение по месту ра-боты о пребывании гражданина в вытрезвителе. Такое известие было позорным для чело-века и автоматически инициировало различные ущемления в карьере и льготах, вплоть до увольнения.



В России подобные заведения существовали ещё в прошлом веке. Один из первых вытрезвителей открылся в 1902 году в Туле. Тульский врач Федор Архангельский обра-тился в городскую Думу с предложением о создании «приюта для опьяневших». Парла-ментарии единогласно пришли к выводу — богоугодному заведению быть! За государст-венный счет выкупили у купца здание, оснастили его кроватями, спальными принадлеж-ностями, выделили ставку фельдшера, а заодно кучера и сани, чтобы ездил по городу и «собирал упавших». В качестве лечения проводили сеансы гипноза, отпаивали страдаль-цев рассолом. А для их увеселения заводили граммофон…В советское время «удаление пьяных с улиц» производилось нарядами, состоящими из двух милиционеров и водителя. Перемещались они на машине с надписью «Спецмед-служба». Сотрудникам было запрещено участвовать в разборе семейных конфликтов и развозить пьяных по домам. Осмотр доставленных граждан и оказание им медицинской помощи осуществлял фельдшер. «Вытрезвляемых» помещали в палаты — мужчин от-дельно от женщин. После того, как клиент «пришёл в себя», ему вручали соответствую-щую квитанцию для оплаты штрафа. Важным моментом являлось сообщение по месту ра-боты о пребывании гражданина в вытрезвителе. Такое известие было позорным для чело-века и автоматически инициировало различные ущемления в карьере и льготах, вплоть до увольнения. Вернутся ли вытрезвители?

Несмотря на отдельные негативные моменты, связанные с деятельностью прежних вытрезвителей, подавляющее большинство россиян (80%) выступает за их возвращение. Кроме того, наши соотечественники считают абсолютно правильным в лечении алкоголи-ков применять трудотерапию, а также принудительную госпитализацию тех, кто допился до «белочки»**.



Ольга ТАРБУШКИНА

*— имя изменено по просьбе собеседника

**Соцпрос «Левада – центра» охватил 800 человек из 134 населённых пунктов 46 ре-гионов страны.



Дмитрий КУПРИЯНОВ, заместитель начальника полиции:

— Медвытрезвитель нужен! Его открытие позволило бы, на мой взгляд, снизить число правонарушений, т.к. немалое их число совершается лицами, находящимися в алко-гольном опьянении. В учреждении, конечно, должны быть пре-дусмотрены все меры безопасности, для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций персонала и «постояль-цев».



Мария КУЛИКОВА, фельдшер ОССМП:

— На вопрос нужен ли городу вытрезвитель, у меня один ответ — да, нужен! Об-служивание лиц, находящихся в алкогольном опьянении, затрудняет работу скорой по-мощи: помощь не получают те, кто в ней действительно экстренно нуждается. Ведь таких пьяных вызовов у нас ежедневно не менее трети!



Марина БОКАНЕВА, дежурная медсестра приемного покоя ВЦГБ:

— Основная масса нетрезвых пациентов скапливается в приёмном покое. Находятся они у нас чуть ли не сутками! Ведут себя граждане, находящиеся «под градусом», неадек-ватно. Вот представьте, медицинской помощи ждут обычные пациенты, дети, а тут приво-зят пьяного… Дети пугаются, да и персоналу дополнительная нагрузка, стресс. А запах, а внешний вид…



Благочинный города и района Отец АЛЕКСАНДР (Михайлов):

— Мы выступили с инициативой построить вытрезвитель рядом с больницей и гото-вы оказать посильную помощь в этом нужном деле. Решать проблему необходимо сооб-ща. Но не следует забывать, что вытрезвительное учреждение не является панацеей для такой болезни общества, как пьянство. Вытрезвитель призван не спасти, а, хотя бы на время, ограничить контакты с асоциальной личностью. Предотвратить все те преступле-ния, которые могли быть свершены как нетрезвым человеком, так и над ним. Что касается пьянства, других пороков, то нужно усилить воспитательную работу в обществе, в семье — больше внимания уделять теме недопущения употребления алкоголя, наркотиков. Го-сударство должно строго за данным следить, как следит, скажем, за предупреждением ДТП.

Несмотря на отдельные негативные моменты, связанные с деятельностью прежних вытрезвителей, подавляющее большинство россиян (80%) выступает за их возвращение. Кроме того, наши соотечественники считают абсолютно правильным в лечении алкоголи-ков применять трудотерапию, а также принудительную госпитализацию тех, кто допился до «белочки»**.— Медвытрезвитель нужен! Его открытие позволило бы, на мой взгляд, снизить число правонарушений, т.к. немалое их число совершается лицами, находящимися в алко-гольном опьянении. В учреждении, конечно, должны быть пре-дусмотрены все меры безопасности, для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций персонала и «постояль-цев».— На вопрос нужен ли городу вытрезвитель, у меня один ответ — да, нужен! Об-служивание лиц, находящихся в алкогольном опьянении, затрудняет работу скорой по-мощи: помощь не получают те, кто в ней действительно экстренно нуждается. Ведь таких пьяных вызовов у нас ежедневно не менее трети!— Основная масса нетрезвых пациентов скапливается в приёмном покое. Находятся они у нас чуть ли не сутками! Ведут себя граждане, находящиеся «под градусом», неадек-ватно. Вот представьте, медицинской помощи ждут обычные пациенты, дети, а тут приво-зят пьяного… Дети пугаются, да и персоналу дополнительная нагрузка, стресс. А запах, а внешний вид…— Мы выступили с инициативой построить вытрезвитель рядом с больницей и гото-вы оказать посильную помощь в этом нужном деле. Решать проблему необходимо сооб-ща. Но не следует забывать, что вытрезвительное учреждение не является панацеей для такой болезни общества, как пьянство. Вытрезвитель призван не спасти, а, хотя бы на время, ограничить контакты с асоциальной личностью. Предотвратить все те преступле-ния, которые могли быть свершены как нетрезвым человеком, так и над ним. Что касается пьянства, других пороков, то нужно усилить воспитательную работу в обществе, в семье — больше внимания уделять теме недопущения употребления алкоголя, наркотиков. Го-сударство должно строго за данным следить, как следит, скажем, за предупреждением ДТП. Беседовала Анастасия СОВЕТНИКОВА



Опубликовано в номере газеты "Волжская ПРАВДА" от 23 августа 2017 года

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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Марий Эл с 28 августа по 3 сентября Зарегистрировано 77 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, что на 16,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 34,9% ниже среднемноголетнего уровня (СМУ).Из числа заболевших 49 (63,6%) – дети до 14 лет. Выше республиканского показателя(11,2 на 100 тыс. населения) заболеваемость в г. Козьмодемьянске (19,5), г. Волжске (18,3), Звениговском районе (16,5), г. Йошкар-Оле (15,6) и Юринском районе (12,9) районах. 05/09/2017