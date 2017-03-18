Эксперты Общероссийского народного фронта провели анализ исполнения «майских указов» президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина и подготовили справку, данные из которой были представлены в ходе совместного заседания Госсовета РФ и Президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России руководителем Исполкома ОНФ Алексеем Анисимовым.

«ОНФ проводит мониторинг исполнения поручений, основанных на восьми «майских указах» и поручениях в их развитие. Экспертами ОНФ подготовлены заключения на доклады правительства России по 179 поручениям в рамках исполнения «майских указов» и в их развитие. Из них ОНФ считает исполненными 35 поручений, 44 поручения – не исполнены, а 100 поручений исполнены частично и требуют доработки», – заявил Анисимов.

«Согласно открытым данным сайта «Ваш контроль», 95% всех текстовых отзывов имеют оценку «отлично» или «хорошо». Однако проведенный нашими экспертами мониторинг указывает на ситуацию, когда тысячи таких отзывов оставлялись с интервалом от одной до двух минут и с одними и теми же выражениями. У IT-специалистов это называется «накрутки». И таких было выявлено в 2016 г. 20%, а в первом квартале 2017 г. – уже 30%»

Что касается реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Республике Марий Эл,

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл поступило обращение от жителей дома № 26 по улице Кошкина города Волжска,

Он напомнил, что с 2014 г. ОНФ осуществляет мониторинг исполнения «майских указов» и поручений, данных в их развитие. Эксперты и активисты Народного фронта из всех субъектов России не только выявляют недостатки реализации поручений на местах, но и формируют сутевые предложения по их исправлению. Анисимов отметил, что в основе заключений, которые готовит ОНФ на доклады правительства, лежит мнение самих граждан относительно качества исполнения поставленных российским президентом задач.Рассказывая об итогах исполнения поручения о доступе граждан к получению госуслуг по принципу «одного окна», Анисимов подчеркнул, что Народный фронт считает плановые показатели достигнутыми. Удовлетворенность граждан в этом вопросе точно одна из самых высоких, заявил руководитель Исполкома ОНФ, однако время ожидания в очереди пока не приблизилось к 15 минутам. Сейчас, по данным Минэкономразвития, оно составляет 21 минуту, но активисты ОНФ фиксируют случаи, когда ждать в очереди приходится 30–40 минут. В отдельных МФЦ в ряде регионов представлены менее половины из обязательного перечня услуг, а их 33.При этом Анисимов выразил удивление по поводу результатов оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг:Также Анисимов рассказал о программе переселения граждан из аварийного жилья, которая, по его словам, является масштабной и не имеющей аналогов в мире, но требует продолжения работы и особого контроля. Глава Исполкома ОНФ привел примеры, когда Народный фронт выявил случаи строительства домов весьма низкого качества. Эксперты ОНФ назвали такие объекты «новым аварийным» жильем. В 2014–2016 гг. активистами Народного фронта было выявлено более 100 таких домов в 27 регионах, 57 из них к настоящему времени исключены из реестра «нового аварийного» жилья благодаря совместным усилиям общественности, журналистов, федеральных и региональных органов власти. При этом пока более 50 домов остаются на контроле ОНФ.то имеются случаи, когда жителей переселяют в квартиры качеством хуже аварийного жилья. Так, например, жители дома №29 по улице Чехова поселка Медведево (Медведевский район) жалуются на холод, трещины и плесень на стенах здания, плохо работающую вентиляцию, не функционирующую канализацию и другие дефекты. Проблема остается на контроле общественников.Еще одна важная проблема – аварийные дома, попавшие в программу, не расселены в установленные сроки.в котором указывается, что дом был признан аварийным еще в декабре 2011 года и по плану должен был быть расселен до декабря 2016 года, однако, до сих пор жители ютятся в этом бараке.На следующей неделе, 11 мая 2017 года, активисты Народного фронта выедут на место и проведут встречу с администрацией города, прокуратурой, жителями дома и представителями регионального министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.