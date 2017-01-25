В г. Йошкар-Ола на базе СОБРа отдела Росгвардии по Республике Марий Эл состоялось мероприятие, посвященное 24-й годовщиной со дня образования подразделения.
Бойцов спецподразделения поздравил начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Александр Бурдо. Он поблагодарил сотрудников за профессионализм и эффективное выполнение служебного долга.
«Ваша сила в единстве, в сплоченности, в сохранении и преумножении богатых традиции боевого братства, благодаря которым вы гарантированно решаете любую поставленную задачу», - отметил руководитель.
Слова благодарности и признательности адресованы ветеранам отряда, которые ежедневно делятся своим богатым жизненным и профессиональным опытом с начинающими сотрудниками, участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения и семьям сотрудников, погибшим в ходе проведения операций.
Память своих боевых товарищей собровцы почтили минутой молчания.
В торжественной обстановке сотрудников спецподразделения, отличившихся в ходе выполнения служебно-боевых задач и ветеранов наградили почетными грамотами и нагрудными знаками.
За все время существования отрядом пройден трудный, но славный путь становления, роста и профессиональной выучки. Сегодня ярким свидетельством высокого мастерства личного состава является способность умело действовать в сложной и быстро меняющейся оперативной обстановке, успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности общества и граждан.
В 2016 году сотрудники специального отряда быстрого реагирования провели 93 специальных мероприятия, задержали более 200 граждан по подозрению в совершении преступлений и правонарушений.