03/02/2017

Сотрудники СОБРа отдела Росгвардии по Марий Эл отметили 24 года со дня образования подразделения





Бойцов спецподразделения поздравил начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Александр Бурдо. Он поблагодарил сотрудников за профессионализм и эффективное выполнение служебного долга.

В г. Йошкар-Ола на базе СОБРа отдела Росгвардии по Республике Марий Эл состоялось мероприятие, посвященное 24-й годовщиной со дня образования подразделения.Бойцов спецподразделения поздравил начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Александр Бурдо. Он поблагодарил сотрудников за профессионализм и эффективное выполнение служебного долга. «Ваша сила в единстве, в сплоченности, в сохранении и преумножении богатых традиции боевого братства, благодаря которым вы гарантированно решаете любую поставленную задачу», - отметил руководитель.

Слова благодарности и признательности адресованы ветеранам отряда, которые ежедневно делятся своим богатым жизненным и профессиональным опытом с начинающими сотрудниками, участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения и семьям сотрудников, погибшим в ходе проведения операций.



Память своих боевых товарищей собровцы почтили минутой молчания.



В торжественной обстановке сотрудников спецподразделения, отличившихся в ходе выполнения служебно-боевых задач и ветеранов наградили почетными грамотами и нагрудными знаками.





За все время существования отрядом пройден трудный, но славный путь становления, роста и профессиональной выучки. Сегодня ярким свидетельством высокого мастерства личного состава является способность умело действовать в сложной и быстро меняющейся оперативной обстановке, успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности общества и граждан.



В 2016 году сотрудники специального отряда быстрого реагирования провели 93 специальных мероприятия, задержали более 200 граждан по подозрению в совершении преступлений и правонарушений. Слова благодарности и признательности адресованы ветеранам отряда, которые ежедневно делятся своим богатым жизненным и профессиональным опытом с начинающими сотрудниками, участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения и семьям сотрудников, погибшим в ходе проведения операций.Память своих боевых товарищей собровцы почтили минутой молчания.В торжественной обстановке сотрудников спецподразделения, отличившихся в ходе выполнения служебно-боевых задач и ветеранов наградили почетными грамотами и нагрудными знаками.За все время существования отрядом пройден трудный, но славный путь становления, роста и профессиональной выучки. Сегодня ярким свидетельством высокого мастерства личного состава является способность умело действовать в сложной и быстро меняющейся оперативной обстановке, успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности общества и граждан.В 2016 году сотрудники специального отряда быстрого реагирования провели 93 специальных мероприятия, задержали более 200 граждан по подозрению в совершении преступлений и правонарушений.

Пресс-служба отдела Росгвардии по Республике Марий Эл Нравится

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