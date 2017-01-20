31/01/2017

В Волжской ЦГБ (Марий Эл) с выплатой 1 миллион рублей трудятся 2 врача





В рамках реализации федеральной программы «Земский доктор» в 2017 году планируется направить из Федерального фонда ОМС 3 млн. рублей, из бюджета Республики Марий Эл на условиях софинансирования – 2 млн. рублей.

Коллегия Министерства здравоохранения Марий Эл рассмотрела потребность во врачах-специалистах в сельских населенных пунктах и поселках городского типа республики на 2017 год.В рамках реализации федеральной программы «Земский доктор» в 2017 году планируется направить из Федерального фонда ОМС 3 млн. рублей, из бюджета Республики Марий Эл на условиях софинансирования – 2 млн. рублей. С 2012 по 2015 год Министерством здравоохранения заключены договоры с 62 врачами, приступившими к работе в сельских населенных пунктах.

В 2016 году заключены договоры с пятью врачами. Двое приступили к работе в селах, трое – в поселках городского типа.



В настоящее время в рамках федеральной программы «Земский доктор» с единовременной компенсационной выплатой 1 миллион рублей продолжают трудиться в сельской местности 64 доктора: в Медведевской ЦРБ – 24 врача, в Козьмодемьянской межрайонной больнице, Звениговской ЦРБ и Семеновской врачебной амбулатории в составе столичной поликлиники № 2 – по 7 врачей, в Мари-Турекской ЦРБ – 5, в Советской ЦРБ – 3, в Килемарской, Куженерской, Моркинской ЦРБ, Волжской ЦГБ – по 2 врача, в Больнице медицинской реабилитации в п. Кичиере и Республиканской психиатрической больнице – по одному врачу.



Расторгнуты договоры с тремя врачами: два – по инициативе медицинских работников с возмещением оставшейся суммы и один – в связи с призывом на военную службу.



Члены коллегии рассмотрели потребность во врачах-специалистах узкого профиля и внесли предложение предусмотреть компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей врачам, которые прибудут в 2017 году на работу в Суслонгерскую врачебную амбулаторию Звениговского района (терапевт), Сернурскую ЦРБ (кардиолог), Новоторьяльскую ЦРБ (фтизиатр), Параньгинскую ЦРБ (хирург), Юринскую районную больницу (педиатр). В 2016 году заключены договоры с пятью врачами. Двое приступили к работе в селах, трое – в поселках городского типа.В настоящее время в рамках федеральной программы «Земский доктор» с единовременной компенсационной выплатой 1 миллион рублей продолжают трудиться в сельской местности 64 доктора: в Медведевской ЦРБ – 24 врача, в Козьмодемьянской межрайонной больнице, Звениговской ЦРБ и Семеновской врачебной амбулатории в составе столичной поликлиники № 2 – по 7 врачей, в Мари-Турекской ЦРБ – 5, в Советской ЦРБ – 3, в Килемарской, Куженерской, Моркинской ЦРБ,в Больнице медицинской реабилитации в п. Кичиере и Республиканской психиатрической больнице – по одному врачу.Расторгнуты договоры с тремя врачами: два – по инициативе медицинских работников с возмещением оставшейся суммы и один – в связи с призывом на военную службу.Члены коллегии рассмотрели потребность во врачах-специалистах узкого профиля и внесли предложение предусмотреть компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей врачам, которые прибудут в 2017 году на работу в Суслонгерскую врачебную амбулаторию Звениговского района (терапевт), Сернурскую ЦРБ (кардиолог), Новоторьяльскую ЦРБ (фтизиатр), Параньгинскую ЦРБ (хирург), Юринскую районную больницу (педиатр).

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