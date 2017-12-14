Сегодня, 19 декабря, Глава республики Александр Евстифеев впервые представил отчет о своей работе. Главный акцент – на исполнении обязательств, взятых на себя Правительством Марий Эл.

Благодаря проведенным мероприятиям, он уже уменьшился на 1 млрд. 805 млн. рублей.

Глава региона рассказал об основных результатах деятельности по социально-экономическому развитию республики, при этом обратив внимание на постепенное снижении основного кредитного долга региона.Александр Евстифеев подробно рассказал об основных направлениях работы членов правительства республики за последние 8 месяцев, а также о решениях и мерах, предпринятых властями региона в условиях жесткой экономии бюджета, для поддержки региональной экономики, повышения эффективности расходов, сохранения социальной стабильности в Марий Эл.В своем докладе Глава республики привел сравнительный анализ той экономики, которая была, когда Александр Евстифеев Указом Президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности Главы Марий Эл, и сегодняшнего дня. Подробно были освещены вопросы социальной обеспеченности, подведены итоги сельскохозяйственного года, состоялся обстоятельный разбор всего, что происходит в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.Без внимания Главы Марий Эл не остались такие направления работы, как природные ресурсы, отдых граждан, межнациональные и межконфессиональные отношения, молодежная политика и организационные мероприятия. В своем выступлении Александр Евстифеев отдельно выделил цикл мероприятий по реформированию контрольно-надзорной деятельности.Все приведенные цифры, по словам Главы Марий Эл, объективны, позволяют каждому жителю республики посмотреть на работу правительства региона и оценить его эффективность.Но ещё много предстоит сделать. И об этом Александр Евстифеев тоже говорил, обозначив планы на будущее.

«Наше заседание проходит в формате подведения итогов, а их мы подводим в конце года. Поэтому, заканчивая свой доклад, я искренне и сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом. Призываю вас, как делаю это во всех своих выступлениях, работать консолидировано, слаженно, помогать друг другу двигаться вперед, жить и работать в интересах Марий Эл, всей общественности и всех гостей, которые посещают нашу республику, - отметил Глава региона. - Как видите из показателей, которые вам приводит правительство, многие из них в социально-экономическом развитии вполне характеризуют республику как успешно развивающийся субъект. Задача наша состоит в том, что работать дальше целенаправленно, оставаться ориентированными на результат, и этого результата обязательно достигать», - завершил Александр Евстифеев и пожелал собравшимся в наступающем году успехов, здоровья и достижения поставленных задач в своей работе.

Выступление Главы Марий Эл Александра Евстифеева перед членами Правительства республики, депутатами Государственного Собрания, руководителями органов государственной власти, территориальных подразделений федеральных органов власти и их заместителями, госслужащими Администрации Главы Республики, главами администраций городских округов и муниципальных образований региона длилось почти полтора часа.

«В первую очередь, хочу поблагодарить за такое мероприятие. Я много лет являюсь депутатом Госсобрания, но уже не помню, чтоб когда-то такое яркое событие было, и руководитель региона отчитывался перед нами за годовой, можно сказать, анализ работы, который был сегодня приведен, - поделилась впечатлениями заместитель председателя комитета по здравоохранению Государственного Собрания РМЭ, главный врач поликлиники № 1 г. Йошкар-Олы Галина Варченко. - Конечно, меня порадовали цифры в здравоохранении и не меньше, озвученная Главой республики информация, что Правительство Марий Эл поддержало инициативу коллектива Йошкар-Олинской детской городской больницы присвоить медучреждению имя Заслуженного врача Российской Федерации, Заслуженного врача Марийской АССР Соколовой Лелии Ивановны, которая 55 лет лечила детей, из них более 36 лет проработала главным врачом».

«Глава обозначил вопросы сельского хозяйства, основные достижения и направления нашей работы были освещены. И приятно, что достижения были отмечены на фоне тех погодных условий, в которых пришлось работать нашим аграриям в текущем году. Надеемся, темп в отрасли будет наращиваться во всех направлениях, и усилия наших сельхозтоваропроизводителей окупятся», - по завершении мероприятия сказал Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Юрий Сидыганов.

Помимо Итогового доклада о проделанной работе за 2017 год, Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев вручил награду жителю дер. Соловьи Куженерского района Степану Эльтерову, который в одиночку построил дорогу.За большой личный вклад в благоустройство сельского поселения Указом Главы Республики Марий Эл Степан Дмитриевич был удостоен медали ордена «За заслуги перед Марий Эл».