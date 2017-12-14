18/12/2017

В Марий Эл работников и ветеранов органов ЗАГС поздравили с профессиональным праздником

В концертном зале Национальной президентской школы искусств собрались сотрудники и ветераны ведомства, члены правительства и представители общественности.





От имени Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева собравшихся поздравил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин. В своем выступлении он отметил, что деятельность органов ЗАГС – это многогранная, интенсивная и ответственная работа, которая связана с самыми значимыми событиями в биографии человека. Благодаря душевной чуткости и отзывчивости сотрудников службы, эти важнейшие моменты в жизни людей становятся яркими и незабываемыми.

От имени Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева собравшихся поздравил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин. В своем выступлении он отметил, что деятельность органов ЗАГС – это многогранная, интенсивная и ответственная работа, которая связана с самыми значимыми событиями в биографии человека. Благодаря душевной чуткости и отзывчивости сотрудников службы, эти важнейшие моменты в жизни людей становятся яркими и незабываемыми. «Ваш опыт, компетентность, профессиональное отношение к делу способствуют поддержанию института семьи, обеспечивают высокое качество услуг, предоставляемых населению и, в конечном счете, укрепляют доверие людей к институту государства, - отметил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл.



Сергей Сметанин выразил уверенность, что творческий потенциал сотрудников Отдела ЗАГС Республики Марий Эл и впредь будет служить обществу и людям, находить отклик в их сердцах.

Сергей Сметанин выразил уверенность, что творческий потенциал сотрудников Отдела ЗАГС Республики Марий Эл и впредь будет служить обществу и людям, находить отклик в их сердцах. «Благодарю вас за добросовестный труд. Желаю успехов в реализации новых проектов, здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким», - зачитал поздравление от имени Главы Марий Эл Александра Евстифеева Первый заместитель Председателя Правительства республики Сергей Сметанин.

В праздничный день отличившимся сотрудникам были вручены заслуженные награды. За безупречную и продолжительную муниципальную службу почетное звание «Заслуженный работник муниципальной службы Республики Марий Эл» присвоено руководителю отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования «Моркинский муниципальный район» Людмиле Космовской.



За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления благодарность Главы Республики Марий Эл объявлена: руководителю отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» Наиле Мингазовой и руководителю отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Ларисе Полушиной.





Работников Отдела ЗАГС республики также поздравили министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл Михаил Данилов, Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский, Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Петр Журавлев и другие почетные гости, отметив в своих поздравлениях, что за век истории система ЗАГС стала важнейшим институтом общества, отмечающим важнейшие вехи жизни каждого человека. В праздничный день отличившимся сотрудникам были вручены заслуженные награды. За безупречную и продолжительную муниципальную службу почетное звание «Заслуженный работник муниципальной службы Республики Марий Эл» присвоено руководителю отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования «Моркинский муниципальный район» Людмиле Космовской.За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления благодарность Главы Республики Марий Эл объявлена: руководителю отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» Наиле Мингазовой и руководителю отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Ларисе Полушиной.Работников Отдела ЗАГС республики также поздравили министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Марий Эл Михаил Данилов, Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский, Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Петр Журавлев и другие почетные гости, отметив в своих поздравлениях, что за век истории система ЗАГС стала важнейшим институтом общества, отмечающим важнейшие вехи жизни каждого человека.

Источник - Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Нравится

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