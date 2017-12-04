Республику Марий Эл на «Форуме Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря, представят восемь человек - сопредседатели регионального штаба ОНФ, координаторы приоритетных проектов и «Молодежки ОНФ» и руководитель регионального исполкома.

По словам члена Центрального штаба ОНФ, сопредседателя регионального отделения ОНФ в Марий Эл Александра Кузнецова на самом масштабном за всю историю Народного фронта «Форуме Действий» будут работать более 4 тыс. активистов движения из разных регионов страны.

«Форум будет проходить в течение двух дней. В первый день состоятся дискуссии на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». Во второй день на основе результатов мозговых штурмов будут сформулированы соответствующие предложения, которые традиционно станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ», - добавил Кузнецов.

Представители ОНФ в Марий Эл поделятся опытом работы в регионе на всех площадках мероприятия. Кроме того, сопредседатели регионального штаба ОНФ выступят в качестве модераторов и сомодераторов при обсуждении проблемных вопросов в сфере образования, экономики и развития сельского хозяйства.

«Этот год был для нас довольно продуктивным. В рамках приоритетных проектов ОНФ нам удалось ликвидировать 124 несанкционированных свалок, помочь жителям региона обустроить 31 дворовую и 6 общественных территорий, отремонтировать более 50 участков плохих дорог, добиться ремонта в домах для переселенцев из аварийного жилья в Звениговском районе, расторгнуть сомнительный контракт на аренду рентгенодиагностической установки для республиканской клинической больницы, посодействовать в получении школьного автобуса учащимся Юксарской школы и многое другое. Кроме того, по итогам региональной конференции мы передали главе республики пакет общественных предложений, направленных на улучшение жизни жителей региона», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.

Он добавил, что команда республики планирует почерпнуть для себя много полезной информации, новые формы работы по решению тех или иных задач, относящихся к повестке движения, а также перенять лучшие примеры коллег из других регионов страны.