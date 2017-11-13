Депутаты Горсобрания Йошкар-Олы (Марий Эл) рассмотрели предложение о повышении окладов работников муниципальных учреждений
14 декабря в Собрании депутатов состоялось заседание постоянной комиссии по законности.
Депутаты рассмотрели ряд проектов решений, рекомендованных головными комиссиями.
Члены комиссии рассмотрели предложение о повышении с 1 января 2018 года на 4 процента размеров окладов, базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, должностных окладов работников муниципальных учреждений, установленных отраслевыми положениями по оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола». По данному вопросу докладывала начальник Финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Юлия Торощина.
- Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 8 декабря 2017 года № 452 «О повышении размера оплаты труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл» и с целью обеспечения социальных гарантий работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», - подчеркнула Юлия Алексеевна.
На существующем уровне останутся размеры окладов, базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, должностных окладов отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».
Без вынесения на рассмотрение сессии депутаты заслушали руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Льва Покровского с информацией, запрашиваемой постоянной комиссией по законности. В частности, по вопросу проведения муниципального жилищного контроля.
- За 2017 год муниципальными жилищными инспекторами было проведено 5 внеплановых выездных проверок соблюдения жилищного законодательства по обращениям и заявлениям граждан в отношении юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории города. В 1 случае подтвердились факты несоблюдения требований, установленных нормами и стандартами, действующими в жилищной сфере, было выдано предписание об устранении нарушений, - рассказал Лев Покровский.
Отметили члены комиссии и факт начала работы по принятому депутатами в июне текущего года Порядку выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных, бесхозных транспортных средств на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
- С помощью управляющих организаций на территории города было выявлено 46 бесхозных автомобилей – у 5 машин найдены владельцы, которым рекомендовано убрать транспортные средства. Оставшиеся автомобили сейчас находятся в работе – составляются акты, ведутся поиски владельцев, - сообщил Лев Покровский.
В работе комиссий приняли участие глава города Александр Принцев, заместитель председателя Собрания депутатов Мария Жирова, заместители мэра Елена Яковлева, Екатерина Ивлева и Андрей Загайнов.
Напомним, очередная сессия Собрания депутатов состоится 22 декабря 2017 года в 10.00 в малом зале администрации города.