14 декабря в Собрании депутатов состоялось заседание постоянной комиссии по законности.Депутаты рассмотрели ряд проектов решений, рекомендованных головными комиссиями.Члены комиссии рассмотрели предложение о повышении с 1 января 2018 года на 4 процента размеров окладов, базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, должностных окладов работников муниципальных учреждений, установленных отраслевыми положениями по оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола». По данному вопросу докладывала начальник Финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Юлия Торощина.

- Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 8 декабря 2017 года № 452 «О повышении размера оплаты труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл» и с целью обеспечения социальных гарантий работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», - подчеркнула Юлия Алексеевна.

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На существующем уровне останутся размеры окладов, базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы, должностных окладов отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».Без вынесения на рассмотрение сессии депутаты заслушали руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Льва Покровского с информацией, запрашиваемой постоянной комиссией по законности. В частности, по вопросу проведения муниципального жилищного контроля.

- За 2017 год муниципальными жилищными инспекторами было проведено 5 внеплановых выездных проверок соблюдения жилищного законодательства по обращениям и заявлениям граждан в отношении юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории города. В 1 случае подтвердились факты несоблюдения требований, установленных нормами и стандартами, действующими в жилищной сфере, было выдано предписание об устранении нарушений, - рассказал Лев Покровский.

Отметили члены комиссии и факт начала работы по принятому депутатами в июне текущего года Порядку выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных, бесхозных транспортных средств на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

- С помощью управляющих организаций на территории города было выявлено 46 бесхозных автомобилей – у 5 машин найдены владельцы, которым рекомендовано убрать транспортные средства. Оставшиеся автомобили сейчас находятся в работе – составляются акты, ведутся поиски владельцев, - сообщил Лев Покровский.

В работе комиссий приняли участие глава города Александр Принцев, заместитель председателя Собрания депутатов Мария Жирова, заместители мэра Елена Яковлева, Екатерина Ивлева и Андрей Загайнов.Напомним, очередная сессия Собрания депутатов состоится 22 декабря 2017 года в 10.00 в малом зале администрации города.