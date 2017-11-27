Представители республиканского Управления исполнения наказаний приняли участие в работе совета Союза Торгово-промышленной палаты региона.

На сегодняшний день в исправительных учреждениях Марий Эл отбывают наказание около 2600 человек трудоспособного возраста, из них работает только каждый третий.

Помимо развития инновационных технологий в сфере ЖКХ и вопросов энергосбережения на заседании рассмотрели актуальные вопросы развития производственного потенциала исправительных учреждений, а также проблемы трудозанятости осужденных.В работе совета Союза Торгово-промышленной палаты приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Марий Эл Андрей Россошанский, представители министерства промышленности, экономического развития и торговли, руководители предприятий и предприниматели.Выступая на заседании, главный инженер Управления исполнения наказаний Владимир Бутаков рассказал бизнесменам, как в учреждениях УИС строится работа с организациями и предпринимателями по договорам оказания возмездных услуг, преимуществах сотрудничества и возможностях ведомственных ресурсов. Конечно, в существующих рыночных условиях есть определенные сложности в работе и жесткая конкуренция. Но УИС старается развиваться. В каждой колонии есть профессиональные училища, которые готовят квалифицированных специалистов.Представитель службы исполнения наказаний заострил внимание на важности развития производства в исправительных учреждениях, рассказав о проблеме трудозанятости осужденных. Основная – нехватка рабочих мест.

- Приоритетная задача – создание рабочих мест, это дает возможность осужденным получать заработную плату, - подчеркнул Владимир Бутаков. - Соответственно у них появляется возможность погашать судебные иски и возмещать причиненный ущерб, а государству снижать расходы бюджета на содержание осужденных.

Главный инженер УФСИН В.А. Бутаков

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл Герман Дементьев поддержал представителя УФСИН и отметил, что сам неоднократно посещал исправительные учреждения республики и видел, как там организован производственный процесс.

- Исправительные колонии Марий Эл обладают производственными площадями, подключенными ко всем необходимым коммуникациям, трудовыми ресурсами, есть охрана, - обратился к собравшимся Герман Дементьев. – Я приглашаю предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса к сотрудничеству с республиканским УФСИН.

Обобщая сказанное, он выразил готовность встретиться с заинтересованными лицами ведомства, обсудить вопросы, рассмотреть предложения и при необходимости выехать в любую колонию.