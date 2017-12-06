Эти люди привлекли в Марий Эл почти 20 млн. рублей. Их проекты в области защиты прав и свобод человека, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, сохранения исторической памяти, социального обслуживания граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, а также охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и многих других направлений работы получили одобрение конкурсной комиссии и признаны одними из лучших в стране.За каждым из этих социальных проектов стоят некоммерческие организации и общественные движения, главное в деятельности которых — добрые дела.Например, Марийская республиканская организация общества слепых помогает инвалидам по зрению познавать мир на ощупь. Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы «Радуга» участвует в защите прав и свобод людей, в том числе защите прав заключённых. Региональная общественная организация «Большая семья» защищает интересы многодетных семей. Этими и многими другими направлениями своей работы руководители некоммерческих организаций региона, получившие гранты Президента Российской Федерации, поделились с Главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым.В 2017 году было проведено два конкурса президентских грантов, в результате которых отмечены 16 проектов некоммерческих организаций Марий Эл, работающих в разных сферах развития гражданского общества. В результате победы общая сумма средств, которая поступила в республику, составила 19 млн. 954 тыс. рублей.Немаловажно, что помимо федеральной поддержки некоммерческие организации и общественные движения получают помощь республиканских властей в виде субсидии на реализацию своих проектов.

«Не каждый регион может этим похвастаться. Традиция существует несколько лет и со временем только укрепляется. В этом году у нас было заложено 450 тысяч рублей – сумма, позволяющая отметить тех, кто того заслуживает, но на следующий год объем средств на поддержку мы планируем увеличить, - рассказала министр социального развития республики Ольга Федорова. – Мне, как министру, хочется, чтобы НКО привлекались как поставщики социальных услуг. Например, к нашей радости в этом году появилась некоммерческая организация - медицинский центр «Ромашка», который в 2018 годубудет оказывать на основе нашего государственного задания социальные услуги семьям с детьми-инвалидами. Для нас это прорыв, потому что не каждый субъект пошел по этому пути. Как правило, госучреждения превращаются в НКО, а у нас появилось дополнительная организация. Думаю, это замечательно. Призываю вас, посмотрите свои возможности, мы готовы с вами работать и сотрудничать», - добавила Ольга Федорова.

В ходе встречи и продолжительной беседы за чашкой чая победители конкурсов президентских грантов рассказали Главе региона о своих проектах, планах по их реализации, обменялись опытом написания заявок, обсудили проблемные вопросы и пути их решения.

«Ваша деятельность бесспорно полезная, и ваша задача - выигрывать гранты. Но прозвучало, что у каждого своя история успеха, и важно, чтобы в повседневной жизни ваша деятельность была продуктивной. Гранты – это разовый успех, а повседневная деятельность, достижение результатов труда – они накапливаются и срабатывают во многих случаях, когда, порой, мы видим судьбоносный итог. Это важнее. Хотя нужны всплески, чтоб освежить свою мотивацию и двигаться дальше, сравнить профессионализм, поэтому надо участвовать в разных конкурсах, чтобы получить самооценку своему профессиональному состоянию, своим успехам и целям», - призвал участников встречи Александр Евстифеев.

Глава республики поблагодарил руководителей некоммерческих организаций за активную жизненную позицию и общественную деятельность, отметив, что НКО, которых на сегодня в регионе насчитывается порядка 700, для многих граждан являются надеждой и опорой.

«Хорошо, что в республике такое количество общественных организаций. Пусть не все сегодня получатели грантов, но все - победители в смысле того доброго дела, которое вы делаете», - подчеркнул Глава Марий Эл.

Александр Евстифеев обратил внимание общественников на важность грамотного представления своих проектов и правильного оформления заявок на соискание премий.

«Победителей должно быть больше. Необходимо научиться грамотно готовить заявочный материал, выполнять те требования, которые появляются. Но главное – нужно работать каждый день, и здесь вам не обойтись без органов госвласти. Вы должны понимать, к кому можете прийти, потому что за вами стоят те, кто нуждаются в вашей помощи. И здесь нет выбора, до какой степени настойчивыми вы должны быть. Вы должны быть обязательно настойчивыми, потому что просите не за себя, а за тех, кто в такой помощи по объективным причинам нуждается.Благодарю вас за встречу и за работу», - в завершении сказал Глава Марий Эл.

Александр Евстифеев также отметил, что встречи в подобном формате с общественниками будут продолжены.