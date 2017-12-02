(орфография сохранена)

13 декабря в новостном паблике "Город Волжск" очевидецследующее сообщение

Уважаемые Родители, Бабушки, Дедушки! Проследите за своими детьми, внуками, что бы они не кидали в "Дружбинском парке" в клетку где обитают Белки петарды, корсары и другие пиротехнические изделия! Для Белок это большой стресс, возможна и смерть. Объясните своим чадам это!

(орфография сохранена)

Напомним, что 18 февраля, в городе Волжске в вольер на территории Дружбинского парка были5 белочек. Место стало достопримечательностью города.Очевидец написал

- Днём происходит всё это, кидание пиротехнических изделий в клетку где белки. Это дети, 7-13 лет! Хотя запрещено продавать пиротехнические изделия до 18 лет!

Оставалось только поругать, но они, детки, огрызаются. Доходило дело до того, что они детки отвечают на то что их пожурили: Вот сейчас скажем участковому, что вы нас избили, (который находиться в Управляющий компании "Домострой" в 50 метрах от клетки) и показывают рукой в сторону где находиться участковый. Вот и решили написать в новостной паблик "Город Волжск", может кто из родителей прочитают. Знают же родители, где гуляют их дети!