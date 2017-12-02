Дети с пиротехникой создают опасность для белок в Дружбинском парке Волжска (Марий Эл)
13 декабря в новостном паблике "Город Волжск" очевидец опубликовал следующее сообщение (орфография сохранена):
Уважаемые Родители, Бабушки, Дедушки! Проследите за своими детьми, внуками, что бы они не кидали в "Дружбинском парке" в клетку где обитают Белки петарды, корсары и другие пиротехнические изделия! Для Белок это большой стресс, возможна и смерть. Объясните своим чадам это!
Напомним, что 18 февраля, в городе Волжске в вольер на территории Дружбинского парка были запущены 5 белочек. Место стало достопримечательностью города.
Очевидец написал(орфография сохранена):
- Днём происходит всё это, кидание пиротехнических изделий в клетку где белки. Это дети, 7-13 лет! Хотя запрещено продавать пиротехнические изделия до 18 лет!
Оставалось только поругать, но они, детки, огрызаются. Доходило дело до того, что они детки отвечают на то что их пожурили: Вот сейчас скажем участковому, что вы нас избили, (который находиться в Управляющий компании "Домострой" в 50 метрах от клетки) и показывают рукой в сторону где находиться участковый. Вот и решили написать в новостной паблик "Город Волжск", может кто из родителей прочитают. Знают же родители, где гуляют их дети!
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