Сегодня, 13 декабря, Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев встретился с заместителем генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым.

Кроме того, руководитель департамента ВГТРК представил Главе Марий Эл Александру Евстифееву нового директора ГТРК «Марий Эл» Станислава Маринина. Решение о назначении накануне принял генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Стороны обсудили вопросы деятельности телеканала ГТРК «Марий Эл». Рифат Сабитов проинформировал Главу республики о перспективах развития региональной телерадиокомпании, а также о реализации программы по техническому переоснащению филиала.В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития региональной телерадиокомпании, при этом особое внимание уделив теме национального вещания.

«Мы обменялись впечатлениями и теми профессиональными достоинствами, которыми обладает коллектив нашего филиала ВГТРК. Люди профессиональные, достойные. Коллектив слаженный. Я высказал слова благодарности и по итогам работы в 2017-м году и по итогам прошедших в республике выборов. Специально подчеркнул, что та комфортная общественно-политическая ситуация, которая существует в республике, насыщенность информационными новостями – это заслуга, в том числе, коллектива республиканского филиала ВГТРК. Спасибо Олегу Борисовичу и Рифату Абдулвагаповичу за такую профессиональную и успешную работу в регионе», - сказал по итогам встречи Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

«Мы не первый раз встречаемся с Александром Александровичем, обсуждаем планы развития и совершенствования работы филиала. Мы сошлись во мнении, что очень важный здесь сегмент – это национальное вещание, которое необходимо не только поддерживать, но и развивать. Будем продолжать сохранять культуру, язык и традиции марийского народа. У нас есть полное взаимопонимание, и я благодарен Александру Александровичу за поддержку нашего коллектива, очень творчески хорошо состоявшегося, о чем говорят многочисленные награды, полученные за последние годы на разных наших фестивалях. Впереди много интересных проектов, вместе с правительством Республики Марий Эл будем их осуществлять», - в свою очередь отметил заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.​​​​​