Довольно часто жители Республики попадают в очень спорную и, порой, финансово затратную ситуацию: решат построить дом и даже начнут работы, и вдруг неожиданно появляется сосед по земельном участку и предъявляет документы, что земля, на которой строится новый дом, его. Или наоборот: покупают участки, и с удивлением видят на нем соседский гараж. Что делать
в таких случаях и какие шаги предпринять, жителям региона пояснит директор Кадастровой палаты Сергей Якимов.
- В первую очередь необходимо попытаться решить ситуацию мирным путем. Соседи могут составить согласие об обмене земельных участков либо их перераспределении. Если договориться не получается, вам придется обратиться
в суд с исковым заявлением за восстановлением того положения, что существовало до нарушения прав гражданина - собственника земельного участка.
Собственник имеет право требовать возвращения своей земли. Доказать, что захваченный земельный участок является вашим, можно лишь при наличии определенных документов (в том числе межевого плана). Далее потребуется доказать факт принадлежности земельного участка и, возможно, уточнять границы земельного участка, эту экспертизу, как правило, назначает суд.
По возникшим вопросам можете обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34, или в филиал Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл по телефону: (8362) 23-02-10.