За 11 месяцев работы Общероссийский народный фронт добился ликвидации 6 667 незаконных свалок.

В преддверии «Форума Действий» Общероссийский народный фронт (ОНФ) подвел итоги проекта ОНФ «Генеральная уборка» за 11 месяцев его реализации. За это время на ресурс Народного фронта «Интерактивная карта свалок» поступило более 15 тыс. 527 обращений, из них в работу взято – 7 тыс. 143, а свалок устранено – 6 тыс. 667, что составляет около 43% от всех поступивших проблем.По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, сейчас «Интерактивная карта свалок» является самым популярным в России интернет-ресурсом, принимающим жалобы от граждан по экологическим нарушениям.

«На предстоящем «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» мы представим подробные результаты работы проекта Народного фронта «Генеральная уборка». Сейчас можем сказать, что лидерами по работе с нашими обращениями среди регионов являются Томская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Новосибирская и Тульская области. Здесь устранено более 60% всех поступивших проблем на «Интерактивную карту свалок». Остальные свалки уже взяты в работу. И еще около 5% находятся в стадии рассмотрения, но я уверен, что и они скоро будут взяты в работу», – отметил Миронов.

Вместе с тем, по его словам, есть и регионы-аутсайдеры, которые не уделяют должного внимания работе с «Интерактивной картой свалок».

«Это Республика Бурятия, Приморский край, Курская область, Забайкальский край и Пензенская область. Здесь процент ликвидированных свалок минимален и составляет не более трети от всех решенных проблем. Тем не менее, мы все же надеемся, что до конца года представители этих регионов станут уделять больше внимания работе с обращениями граждан по экологическим проблемам», – резюмировал Миронов.

«Форум Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее» пройдет в Москве 18-19 декабря. На мероприятии будет работать тематическая площадка «Экология будущего: устойчивое развитие».Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. На основе поступивших на карту сигналов коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками и «серыми» полигонами.