- Представьте человека, - рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением РКБ, главный внештатный нейрохирург Минздрава республики С.Н. Трифонов, - у которого возникла острая боль в результате переохлаждения, физических нагрузок, неправильного занятия спортом, защемления при резком повороте или наклоне. Его лечат медикаментами, физиопроцедурами, лечебной гимнастикой, и боль уходит. Но иногда она затягивается, переходит в хроническую, ничем не снимается несколько месяцев. В позвоночнике имеются мелкие фасеточные суставы, их неблагополучие вызывает боль при любом движении. Человек устает от тупой постоянной боли, пробует по совету врача разные способы лечения, но все они оказываются неэффективными. Невролог направляет пациента на консультацию к нейрохирургу, и тот решает, есть ли у него показания к операции радиочастотной денервации фасеточных суставов. Это один из многочисленных высокоэффективных методов лечения хронического болевого синдрома, но он не является единственным кардинальным методом решения проблемы. Эффект радиочастотной денервации состоит в уменьшении или полном исчезновении болевого синдрома, он может наступить сразу после операции, а может быть отсроченным на месяц-полтора. В любом случае окончательно судить об эффективности процедуры можно не раньше шестой недели после операции.